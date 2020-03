Thông tin cô gái trốn cách ly tại Đà Lạt là thất thiệt

(LĐ online) - Sáng 26/3, Công an TP Đà Lạt cho biết, thông tin cô gái trẻ từ Malaysia về Việt Nam đã trốn khỏi nơi cách ly y tế khi lên Đà Lạt gây hoang mang dư luận địa phương là thông tin hoàn toàn không chính xác.

Nội dung cô gái trốn cách ly được cơ quan chức năng khẳng định là thông tin thất thiệt

Theo thông tin ban đầu, sáng 25/3, tài khoản facebook “Linda Nguyen” tên thật là Nguyễn Trúc Linh đang ở Malaysia có đăng bài viết với nội dung “Em về nhá mọi người…corona…covid19 nhằm nhò gì…”. Đồng thời, dưới bài viết có nhiều lượt bình luận của bạn bè hỏi thăm tình hình của Linh. Trả lời hỏi thăm của bạn bè, mặc dù đang ở nước ngoài nhưng Linh lại nói đùa “Đang ở Đà Lạt không dám về sợ cách ly”… “Em với Ngân ở Lâm Đồng nè chút xíu tới Đà Lạt” để trêu đùa bạn bè. Do đó, ngay khi nhìn thấy những thông tin nêu trên nhiều người quan tâm nghĩ rằng Linh đã về Việt Nam và đang trốn cách ly khi lên Đà Lạt.

Vì lo ngại diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều người, nhất là các bạn trẻ tại Đà Lạt đã chia sẻ thông tin thất thiệt từ cô gái trẻ trên. Trong số những người đăng thông tin trên có anh N.H.T ngụ tại Phường 9, TP Đà Lạt. Khoảng 13 giờ 30 ngày 25/3, anh N. H. T. đã chia sẻ trên mạng xã hội Facebook với nội dung người có tài khoản Facebook là Linda Nguyen về từ Malaysia đã trốn khỏi nơi cách ly y tế tại tỉnh Bến Tre lên Đà Lạt, đề nghị mọi người tìm kiếm, trình báo cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, cách ly người này. Anh T. cũng đăng theo hình ảnh một cô gái trẻ, được cho là người đã bỏ trốn lên Đà Lạt.

Trước thông tin nêu trên, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra, làm rõ và xác định chủ tài khoản facebook “Linda Nguyen” tên thật là Nguyễn Trúc Linh (23 tuổi, hiện ngụ tại Tân Thành, Gò Công Đông, Tiền Giang) đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ ngày 24/2. Đến ngày 25/3 Nguyễn Trúc Linh chưa nhập cảnh về Việt Nam.

Làm việc với Công an Đà Lạt, anh T. thừa nhận đưa không chính xác khiến nhiều người hoang mang

Cũng theo Công an TP Đà Lạt, sau khi xác minh từ các đơn vị chức năng, để tránh làm dư luận hoang mang với thông tin thất thiệt, chiều cùng ngày, đơn vị đã mời anh N.H.T lên làm việc. Ngay khi lên cơ quan Công an, anh N. H. T thừa nhận sau khi nhắn tin trực tiếp với người được cho là chủ tài khoản Linda Nguyen, anh T. được người này cho biết hiện cô đang ở Malaysia. Hiện anh T. đã rút toàn bộ nội dung không chính xác mình đã đưa nhưng nhiều người dân dùng mạng xã hội vẫn tiếp tục lan truyền thông tin làm nhiều người tưởng thật, tạo tâm lý bất an.

Liên quan tới việc chia sẻ, đăng tải thông tin không chính xác làm dư luận xã hội hoang mang, 2 tháng trở lại đây, cơ quan chức năng Lâm Đồng đã xử phạt hơn 10 trường hợp với số tiền 10-15 triệu đồng/trường hợp. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người vì thiếu hiểu biết và thiếu trách nhiệm với cộng đồng nên vẫn vô tư chia sẻ, đăng tải thông tin trên mạng xã hội khiến nhiều người bị ảnh hưởng. Công an TP Đà Lạt khuyến cáo người dân địa phương khi nghe thông tin trên mạng xã hội phải kiểm chứng nguồn tin, có căn cứ trên các trang báo chính thống cũng như các thông báo từ cơ quan chức năng. Tuyệt đối không tin chưa được kiểm chứng, mang tính chất cảm tính sau đó chia sẻ trên mạng xã hội.

C.PHONG