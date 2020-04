Bắt được tên cướp giật điện thoại di động tại Đạ Huoai

(LĐ online) - Tin từ Công an huyện Đạ Huoai cho biết, 23 giờ đêm qua (27/4), lực lượng Công an huyện Đạ Huoai phối hợp với Công an huyện Đạ Tẻh đã bắt được giữ đối tượng liên quan đến vụ cướp giật điện thoại rồi bỏ chạy tại cửa hàng điện thoại di động Thu Hương (365 Hùng Vương, thị trấn Madagui, Đạ Huoai) diễn ra tối 26/4.

Đối tượng Nghĩa sau khi cướp giật chiếc điện thoại đã đổi xe máy để lẩn trốn

Trước đó, như Báo Lâm Đồng online đã đưa tin theo trình báo của chị Thu Hương (chủ cửa hàng), khoảng 19 giờ ngày 26/4, có 1 thanh niên đã đến cửa hàng của chị hỏi mua điện thoại Samsung. Sau đó, khi chị vừa giao điện thoại cho đối tượng xem, chưa kịp thu tiền thì bị thanh niên này cướp giật chiếc điện thoại lên xe máy bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Huoai đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh. Ngay sau đó, phối hợp với Công an các huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên tổ chức rà soát theo đặc điểm nhận dạng ban đầu do chủ cửa hàng trình báo và qua trích xuất camera an ninh. Đến 23 giờ đêm qua, các điều tra viên đã xác định được nghi can là Võ Đoàn Đình Nghĩa (17 tuổi, trú tại Thôn 5, xã Quảng Trị, Đạ Tẻh) và đã tổ chức bắt gọn.

Bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình. Sáng 28/4, Công an huyện Đạ Huoai đã tổ chức thực nghiệm hiện trường và tiến hành các thủ tục tố tụng để xử lý nghiêm theo pháp luật.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN