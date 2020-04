Bị đánh hội đồng, nam thanh niên đâm 2 người trọng thương

(LĐ online) - Cho rằng Hưởng rọi đèn pha xe máy và còn nhìn đểu, nên 4 nam thanh niên đã lao vào đánh hội đồng. Trong lúc ẩu đả, Hưởng đã rút dao thủ sẵn đâm loạn xạ khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trần Xuân Hưởng đang bị công an tạm giữ

Ngày 27/4, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an phường Lộc Phát tiến hành điều tra, làm rõ vụ ẩu đã khiến 2 người bị đâm trọng thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 26/4, nhóm thanh niên 5 người (4 nam, 1 nữ), gồm: Phạm Ngọc Đức (21 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát), Võ Hồng Phúc (19 tuổi, ngụ tại phường B’Lao), Vũ Phương Thanh (20 tuổi), Trần Thị Mỹ (22 tuổi, vợ Thanh, cùng ngụ tại Phường 1) và một người tên Phong (còn gọi là Quang, 23 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đi trên 3 xe máy đang lưu thông trên đường Nguyễn Đình Chiểu theo hướng từ huyện Bảo Lâm ra trung tâm TP Bảo Lộc. Khi đi đến ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Đào Duy Từ (phường Lộc Phát) thì gặp Trần Xuân Hưởng (36 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát) đi xe máy lưu thông theo hướng ngược lại. Cho rằng anh Hưởng bật đèn pha xe máy rọi thẳng vào mặt nên cả nhóm thanh niên quay xe máy lại gây sự. Lúc này, Hưởng cũng dừng xe máy đối diện với hẻm 113 Nguyễn Đình Chiểu (phường Lộc Phát) nhìn về phía nhóm thanh niên nói trên. Cho rằng, Hưởng bật đèn pha rọi vào mặt và còn nhìn đểu nên 4 thanh niên gồm Thanh, Phong, Đức và Phúc đã lao vào đánh Hưởng. Bị đánh, Hưởng đã rút dao thủ sẵn trong người ra đâm loạn xạ. Vụ ẩu đã khiến Võ Hồng Phúc và người tên Phong bị đâm trọng thương và được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Trong đó, Phong bị thương nặng đã được chuyện về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu ngay trong đêm. Riêng, Võ Hồng Phúc đang được điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Đối với Trần Xuân Hưởng cũng bị 2 vết thương ở cổ tay trái và bầm tím mắt phải.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lộc Phát và Công an TP Bảo Lộc đã có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, công an đã thu giữ một con dao cán gỗ đã bị gãy. Đồng thời, công an đã triệu tập những người liên quan tới trụ sở công an lấy lời khai.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ Trần Xuân Hưởng để phục phụ điều tra, làm rõ vụ việc.

HẢI ĐƯỜNG