Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19, nam thanh niên ở Cát Tiên bị phạt 12,5 triệu đồng

(LĐ online) - Chiều 1/4, Công an huyện Cát Tiên cho biết sau khi củng cố hồ sơ, đơn vị đã quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với Trần Văn H. (23 tuổi, ngụ xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên) vì có hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid - 19 trên trang facebook cá nhân khiến dư luận hoang mang.

Anh Trần Văn H. làm việc với cơ quan công an huyện Cát Tiên

Trước đó, tài khoản facebook có tên Nhạt Nhòa đăng dòng trạng thái “Gia Viễn đã có Covid 19 rồi nè nghe trưởng thôn nói ở thôn Tân Xuân có 1 cô gái đi xe Bốn Luyện về chiều qua với 1 người đang nghi ngờ... mọi người ở nhà thôi, đừng ra ngoài nhé. Chia sẻ cho m.n biết”. Vụ việc ngay lập tức có đến hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận gây hoang mang dư luận.

Sau khi xác minh vụ việc, Công an huyện Cát Tiên, xác nhận chủ tài khoản facebook nói trên của anh Trần Văn H. nên đã triệu tập lên làm việc. Quá trình làm việc với công an, anh Trần Văn H. nhận thức được việc đăng tải thông tin không đúng về dịch bệnh Covid -19 đã gây hoang mang dự luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương. Đồng thời, anh H. cũng cam kết không tái phạm hành vi trên.

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực “bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện”, Công an huyện Cát Tiên đã ra Quyết định xử phạt anh Trần Văn H. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi nói trên.

HẢI ĐƯỜNG