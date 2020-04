Đề nghị xử phạt 7,5 triệu đồng quán karaoke hoạt động bất chấp yêu cầu tạm dừng

(LĐ online) - Sáng 21/4, Công an TP Đà Lạt phối hợp Công an Phường 6 đã củng cố hồ sơ đề nghị UBND TP Đà Lạt xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh karaoke Thu Vàng vì lý do hoạt động gây ảnh hưởng công tác phòng, chống Covid-19.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke Thu Vàng

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 21/4, Công an Phường 6 kiểm tra về an ninh trật tự đối với cơ sở kinh doanh karaoke Thu Vàng (số 55A, Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, TP Đà Lạt). Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có 10 khách đang hát tại phòng VIP 4. Lực lượng công an đã yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động hát karaoke; đồng thời, yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Qua kiểm tra cho thấy, cơ sở kinh doanh karaoke Thu Vàng đã vi phạm quy định nội dung Văn bản số 3017 của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020. Trong đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng hoạt động những cơ sở kinh doanh các dịch vụ trên địa bàn, gồm: Vũ trường, quán bar, karaoke…

ĐAM TRỌNG