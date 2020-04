Đức Trọng: Tóm gọn 5 đối tượng mở tiệc nhậu bằng ma tuý

(LĐ online) - Chiều 14/4, Công an huyện Đức Trọng cho biết đơn vị đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.Theo thông tin ban đầu, lúc 20h 30 phút ngày 13/4, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an huyện Đức Trọng đột kích số nhà 155 Đào Duy Từ (tổ 25, thị trấn Liên Nghĩa) và phát hiện một nhóm 5 đối tượng đang tổ chức ăn nhậu, trên nền nhà có nhiều gói nghi ma tuý, một số đối tượng có biểu hiện say thuốc Ketamine.

2 trong 5 thanh niên sử dụng ma tuý bị bắt tại cuộc nhậu

Các đối tượng bị tạm giữ, gồm: Lê Thành Lợi (35 tuổi), Hồ Thành Tiến (36 tuổi), Đinh Minh Hiệu (35 tuổi), Lý Dẩu Khìn (32 tuổi) và Nguyễn Tiến Đồng (31 tuổi), đều trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.