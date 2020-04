Giữa cao điểm chống dịch Covid-19, vẫn tụ tập đua xe

(LĐ online) - Lợi dụng đường xá vắng vẻ mùa dịch Covid-19, nhóm “quái xế” tổ chức tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng gây bức xúc cho nguời dân khu vực. Lực lượng Công an TP Đà Lạt đã tổ chức mật phục nhiều ngày, truy bắt thành công ít nhất 8 thanh niên.

Lực lượng chức năng tạm giữ 5 xe máy, lập biên bản vi phạm hành vi tụ tập, phóng xe từng nhóm, nẹt pô, lạng lách với nhóm thanh niên tại khu vực hồ Tuyền Lâm chiều 4/4

Hút “cỏ” trước khi đua…

Khoảng 15 giờ ngày 4/4, sau gần một tháng âm thầm theo dõi một nhóm “quái xế” nhí chuyên đua xe, lạng lách, nẹt pô... gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông tại nhiều con đường trên địa bàn TP Đà Lạt, Đội CSGT Công an thành phố hợp với các chiến sỹ Cảnh sát trật tự quyết tâm mật phục, chốt chặn vây bắt.

Trước đó ít giờ, một nhóm gần 10 thanh niên tập trung tại đồi Mả Thánh cũ, (khu vực Trung tâm thể thao tỉnh, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7). Các “quái xế” này khá lọc lõi. Theo một cán bộ Đội CSGT, nhóm này thường "quậy" ở mỗi địa điểm trong thời gian rất ngắn rồi di chuyển chỗ mới. Đôi khi tụ tập rồi xé lẻ đội hình di chuyển sang đường khác, sau đó quay lại chỗ cũ so kè rồi cứ thế lặp đi lặp lại để tránh gặp lực lượng chức năng. Chính vì vậy, nắm bắt được thói quen của các nhóm thanh niên trên mất không ít thời gian.

Tại đồi Mả Thánh cũ, đúng như dự đoán, khoảng 15 giờ 30 phút, có ít nhất 4 thanh niên bắt đầu gây náo loạn bởi màn dàn ngang, rú ga ầm ĩ đua, lạng lách, bốc đầu… Để không cho các “quái xế” chạy vòng vào khu dân cư hay đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đội CSGT đã dùng xe chuyên dụng bố trí chốt chặn nhiều đường ra khu vực trên. Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Đà Lạt cho hay, khi tạm giữ tang vật vi phạm, anh em phát hiện nhóm thanh niên trên còn sử dụng cần sa (dân sử dụng gọi là “cần sa”, “cỏ”, “tài mà”) vương vãi tại một địa điểm gần đó, thậm chí nhóm còn mang loa theo để bật nhạc mạnh trước khi đua.

Quá trình lập biên bản vi phạm hành chính, cán bộ Đội Cảnh sát ma tuý Công an Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra nhanh và phát hiện 4 thanh niên đều dương tính với chất ma túy. Trong khi đó, cũng khoảng thời gian trên, Đội CSGT tiếp tục phối hợp với Công an Phường 3 chốt chặn khu vực hồ Tuyền Lâm và tạm giữ 5 thanh niên cùng tang vật là xe máy tổ chức tụ tập, nẹt pô, lạng lách... Cả 5 thanh niên trên thừa nhận đều ngụ tại huyện Đơn Dương, nhân lúc rảnh rỗi tổ chức lên Đà Lạt vui chơi do nghĩ mùa dịch bệnh đường thông thoáng, lực lượng chức năng không chốt chặn, kiểm tra tại các cung đường vắng.

Cần sa của nhóm “quái xế” sử dụng trước khi đua xe

Đua cả trên cao tốc…

Tại cơ quan Công an, cả hai nhóm 8 thanh niên trên còn rất trẻ, từ 17 tới 22 tuổi. Hầu hết xe máy tạm giữ của nhóm này đều xoáy nòng, thay ống pô, thay đổi cấu kiện xe. Đáng chú ý trong số 8 thanh niên trên, có ít nhất 3-4 người đã có “thâm niên” đua xe, tụ tập lạng lách, nẹt pô thuộc dạng “chuyên nghiệp”. Tiến hành truy xét nhanh, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt hiện nhiều clip nhóm thanh niên trên quay cảnh đua xe, bốc đầu, nẹt pô… tại đường cao tốc Liên Khương – Prenn, đường Quốc lộ, đường đèo hồ Tuyền Lâm, khu vực gần đèo Prenn.

https://youtu.be/F3Ppo_TmdAg

Trong clip lưu trên điện thoại của một “quái xế”, chúng tôi ghi nhận một nhóm 6-8 thanh niên cả nam và nữ chạy trái phép vào đường cao tốc Liên Khương – Preen mới đây. Các “quái xế” nhoài người nằm trên xe, phóng từng cặp với tốc độ 100 km/h, phía sau có đồng bọn cổ vũ rất nguy hiểm cho xe ô tô tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Nhóm thanh niên 4 người đua xe, nẹt pô ầm ĩ trong khu vực đồi Mả Thánh cũ dương tính với chất ma túy

Trung tá Nguyễn Văn Hùng thông tin, từ lời khai và những clip nêu trên, lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp, rà soát và mời nhiều thanh niên khác tiến hành đua xe tại các địa điểm khác lên làm việc để xác minh, làm rõ. “Đơn vị đã và đang vào cuộc quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn, đặc biệt là thời điểm cả tỉnh đang nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để các nhóm thanh niên lợi dụng mùa dịch bệnh gây mất an ninh trật tự” – Trung tá Hùng nhấn mạnh.

CHÍNH THÀNH