Tạm giữ 7 đối tượng đánh bạc trong nhà hoang

(LĐ online) - Khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài “liêng tố” trong đêm tối với số tiền lên tới hơn 130 triệu đồng thì công an bất ngờ đột kích bắt quả tang.

7 đối tượng tham gia đánh bạc đang bị Công an TP Bảo Lộc tạm giữ

Ngày 22/4, Công an TP Bảo Lộc cho biết vừa triệt phá một vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn và đang tạm giữ 7 đối tượng liên quan để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sau nhiều ngày mật phục, vào khoảng 2 giờ 45 phút sáng 22/4, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã đột kích vào căn nhà bỏ hoang trên đường Nguyễn Viết Xuân (Thôn 8, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) bắt quả tang 7 đối đang sát phạt bằng hình thức đánh bài “liêng tố”. Tại hiện trường, công an thu giữ tổng số tiền 133,5 triệu đồng, 7 điện thoại di động và các tang vật phục vụ việc đánh bạc. Trong đó, có 11,1 triệu đồng trên chiếu bạc (thuộc ván bài đang chơi) và 122,4 triệu đồng trên tay các con bạc. Ngay sau đó, công an đã lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở Công an TP Bảo Lộc để lấy lời khai. Các đối tượng tham gia đánh bạc đang bị công an tạm giữ, gồm: Vương Văn Dùng (36 tuổi), Đào Văn Hải (38 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi) cùng ngụ tại Thôn 8, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc; cùng các đối tượng Nguyễn Đình Thành (32 tuổi), Vũ Khắc Thuật (35 tuổi), Nguyễn Văn Thơm (38 tuổi) cùng ngụ tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) và Hoàng Minh Cường (34 tuổi, ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc).

Số tiền hơn 130 triệu đồng là tang vật của vụ đánh bạc bị công an tạm giữ

Theo điều tra ban đầu, 7 đối tượng tham gia đánh bạc ăn tiền đều đã có tiền sự, tiền án về tội “đánh bạc”. Hiện, vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG