(LĐ online) - Công an huyện Lạc Dương vừa triệt phá trường gà trái phép giữa rừng thông, tạm giữ nhiều nghi can và hàng chục xe máy, ô tô… trong thời điểm cả nước nói chung và địa phương nói riêng đang tích cực thực hiện “cách ly xã hội”, phòng chống dịch Covid-19.

Xe máy của các nghi can tại trường gà bị thu giữ đưa về cơ quan công an

Chiều 14/4, sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) bất ngờ đột kích, triệt phá trường gà trái phép giữa rừng thông thuộc Tiểu khu 144A. Do địa hình núi đồi hiểm trở, việc triệt phá trường gà giữa rừng gặp không ít khó khăn, chưa kể tại các vị trí cửa rừng đi vào trường gà đã được các đối tượng cắc cử người cảnh giới nhằm cảnh báo khi thấy người lạ xuất hiện. Khi lực lượng công an ập vào trường gà, các con bạc đã bỏ chạy tán loạn vào rừng... Lực lượng chức năng vây bắt được 13 nghi can, 9 con gà, thu giữ 40 chiếc xe máy và 1 ô tô đưa về trụ sở Công an huyện.

Các đối tượng cảnh giới nơi cửa rừng trước khi vào trường gà trái phép

Hiện Công an huyện Lạc Dương đang phân loại các nghi can có mặt tại trường gà, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo luật định.

THỤY TRANG