Vờ hỏi mua rồi giật điện thoại trong cửa hàng

(LĐ online) - Chiều 27/4, Công an huyện Đạ Huoai cho biết đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an thị trấn Mađaguôi tiến hành trích xuất camera an ninh truy tìm đối tượng giật điện thoại tại một cửa hàng bán điện thoại di động trên địa bàn.

Hình ảnh nam thanh niên vào cửa hàng điện thoại Thu Hương hỏi mua rồi giật điện thoại bỏ chạy (ảnh cắt từ clip)

Theo đó, sáng cùng ngày, Công an huyện Đạ Huoai nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Thu Hương, chủ cửa hàng điện thoại di động Thu Hương (số 365 đường Hùng Vương, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) về việc bị một thanh niên vào giả vờ hỏi mua điện thoại rồi giật bỏ chạy. Theo trình bày của chị Hương, vào lúc 19 giờ 50 phút ngày 26/4, có 1 nam thanh niên vào cửa hàng điện thoại của chị Hương hỏi mua điện thoại di động. Nam thanh niên này hỏi xem rất nhiều loại điện thoại và cuối cùng chốt mua chiếc điện thoại SamSung A50s. Trong lúc chị Hương đang đưa điện thoại cho nam thanh niên và cúi xuống lấy hộp đựng thì đối tượng lấy điện thoại leo lên xe máy bỏ chạy theo theo Quốc lộ 20 theo hướng ngược về TP Đà Lạt. Toàn bộ sự việc diễn ra trong vòng 5 phút, được camera tại cửa hàng điện thoại chị Hương ghi lại.

Hình ảnh từ camera cho thấy, đối tượng giật điện thoại di động bỏ chạy là nam thanh niên mặc áo khoác gió màu đen, quần thể thao màu xanh đen và có sọc trắng, đội nón bảo hiểm màu vàng, đeo khẩu trang chen kín mặt và trên cổ tay trái có hình xăm. Đối tượng đi xe máy Winner màu trắng.

Hiện, các hình ảnh nhận dạng về đối tượng do camera cửa hàng điện thoại Thu Hương ghi lại đã được Công an huyện Đạ Huoai thu thập; đồng thời, trích xuất thêm camera an ninh trên đường Hùng Vương (Quốc lộ 20) để phục vụ công tác điều tra, truy tìm đối tượng.

HẢI ĐƯỜNG