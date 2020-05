3 lần ra tòa vì ma túy

(LĐ online) - Với 2 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, bị cáo Đinh Văn Kết (47 tuổi, trú tại thôn Nam Dương, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 25 năm tù giam trong phiên xử sơ thẩm sáng nay, ngày 14/5.

Bị cáo Đinh Văn Kết tại tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ngày 11/9/2019, Kết được người phụ nữ tên Nụ ở Lâm Đồng gọi điện hỏi mua 200g ma túy đá với giá 85 triệu đồng, hẹn giao hàng tại Lâm Đồng. Sáng hôm sau, Kết đến Văn miếu Quốc Tử Giám, TP Hà Nội mua của 1 thanh niên lạ 3 gói ma túy đá với giá 65 triệu đồng, 204 viên hồng phiến giá 6 triệu đồng và 1 gói heroin giá 2 triệu đồng. Số ma túy đá và hồng phiến Kết bỏ vào túi xách quần áo, gói heroin bỏ vào chiếc ví da cất trong túi quần rồi cùng bạn gái tên M. đón xe vào huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) với ý định cùng nhau mở quán bán hàng. Trên đường di chuyển từ TP Hà Nội và Lâm Đồng, Kết sử dụng hết 6 viên hồng phiến và 1 ít heroin.

Chiều tối 13/9/2019, Kết và M. xuống xe tại ngã ba đường rẽ vào sân bay Liên Khương, trong lúc chờ người tên Nụ đến nhận hàng thì Kết bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Người phụ nữ tên M. đi cùng Kết do không biết anh ta có mang theo ma túy nên vô can.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã trưng cầu giám định số ma túy thu được và xác định số ma túy đá có trọng lượng 228,9g và 198 viên hồng phiến cùng là loại Methamphetamin, túi heroin có trọng lượng 1g.

Tại phiên tòa, Kết thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét hành vi của Kết là đặc biệt nguy hiểm, tái phạm nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Kết 20 năm tù giam về “Mua bán trái phép chất ma túy”, 5 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt Kết phải chấp hành là 25 năm tù giam.

Trước đó, Đinh Văn Kết đã 2 lần đi tù về các tội danh liên quan đến ma túy, lần đầu là ngày 31/12/2002 bị TAND tỉnh Hà Tây tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Sau khi ra tù, Kết tiếp tục tái phạm và ngày 22/9/2010, bị TAND huyện Di Linh tuyên phạt 10 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

