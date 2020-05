Bắt quả tang sới bạc trong tiệm bán điện thoại, tạm giữ 4 đối tượng

(LĐ online) - Sáng 3/5, Công an huyện Cát Tiên cho biết vừa mật phục bắt quả tang một vụ đánh bạc trên địa bàn và đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

4 đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an huyện Cát Tiên bắt quả tang

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 2/5, khi các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn tiền trong một tiệm bán điện thoại trên địa bàn thị trấn Phước Cát thì bị Công an thị trấn Phước Cát phối hợp cùng các lực lượng nghiệp Công an huyện Cát Tiên đột kích và bắt quả tang. Thời điểm cơ quan công an ập vào bắt quả tang, sới bạc có 4 con bạc đang đánh bạc bằng hình thức cào tố ăn tiền. Tại hiện trường, công an đã thu giữ hơn 17 triệu đồng tại chiếu bạc và trên người các đối tượng. Ngoài ra, Công an còn thu giữ 3 xe máy, 4 điện thoại di động và 1 bộ bài tây cùng nhiều tang vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Tất cả 4 con bạc, gồm: Lương Hữu Hòa (25 tuổi), Nguyễn Xuân Chung (30 tuổi) Trần Văn Hưng (28 tuổi) và Đặng Ngọc Công (35 tuổi) cùng ngụ tại thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên đều bị công an tạm giữ đưa về trụ sở làm việc. Hiện, Công an huyện Cát Tiên đã ra lệnh tạm giữ hình sự cả 4 đối tượng để hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án hình sự về tội “đánh bạc” xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG