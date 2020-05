Triệu tập nghi can cưa hạ hơn 560 cây cà phê

(LĐ online) - Chiều 4/5, Trung tá Võ Khánh Vân – Phó Trưởng Công an huyện Di Linh cho biết: Công an huyện Di Linh đã triệu tập 2 đối tượng là nghi can gây ra vụ phá hoại tài sản, cưa hạ 565 cây cà phê của người dân tại xã Hòa Nam xảy ra vào cuối tháng 2/2020. Hai nghi can bị triệu tập là Nguyễn Thanh Long (49 tuổi) và Nguyễn Cao Trí (28 tuổi, con trai ông Long, cùng ngụ tại Thôn 9, xã Hòa Nam, huyện Di Linh).

Vườn cà phê của gia đình ông Tiến bị cha con ông Long dùng cưa máy cưa hạ

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, vào ngày 20/2/2020, Công an xã Hòa Nam nhận được tin báo từ ông Trịnh Minh Tiến (45 tuổi, ngụ tại Thôn 4, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm) trình báo vườn cà phê tại Thôn 13, xã Hòa Nam (huyện Di Linh) bị cưa hạ. Ngay sau đó, Công an xã Hòa Nam đã có mặt ghi nhận hiện trường và báo vụ việc tới Công an huyện Di Linh. Qua khám nghiệm hiện trường, vườn cà phê của gia đình ông Trịnh Minh Tiến có tổng cộng 565 cây cà phê bị cưa hạ nằm la liệt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Di Linh xác định 2 nghi can cưa hạ vườn cà phê của gia đình ông Tiến là cha con ông Nguyễn Thanh Long (anh rể ông Tiến).

Theo điều tra của cơ quan Công an, nguyên nhân dẫn đến việc ông Long và con trai cưa hạ vườn cà phê của ông Tiến là do tranh chấp đất đai giữa 2 gia đình đối với mảnh vườn nói trên. Cụ thể, mảnh vườn nói trên có tổng diện tích hơn 1ha và trước đây thuộc quyền sở hữu của bố mẹ ông Trịnh Minh Tiến. Năm 1997, mảnh vườn này được bố mẹ chia đôi cho ông Tiến và bà Trịnh Thị Lệ Dung (chị gái ông Tiến, vợ ông Nguyễn Thanh Long). Trong năm 1997, ông Trịnh Minh Tiến thỏa thuận với chị gái cùng làm sổ chung mảnh vườn và để ông Nguyễn Thanh Long đứng tên. Năm 2016, ông Tiến yêu cầu tách sổ mảnh vườn nhưng gia đình ông Long và bà Dung không đồng ý. Do đó ông Tiến đã khởi kiện ra Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Lâm Đồng và TAND cấp cao ở TP Hồ Chí Minh để tranh chấp quyền sử dụng đất. Kết quả, ông Trịnh Minh Tiến được TAND cả 2 cấp đều tuyên xử thắng kiện, giao mảnh đất (thửa 65, tờ bản đồ số 23 tại Thôn 13, xã Hòa Nam, huyện Di Linh) với diện tích hơn 6.000 m2 theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình ông Tiến sản xuất thì gia đình ông Long và bà Dung không chấp nhận và vẫn xem mảnh vườn ông Tiến đang canh tác là của gia đình mình.

Làm việc với Công an huyện Di Linh, ông Nguyễn Thanh Long đã thừa nhận cùng con trai là Nguyễn Minh Trí dùng cưa máy cưa hạ toàn bộ 565 cây cà phê nói trên. Tuy nhiên, ông Long cho rằng việc cưa hạ cà phê là để chuyển đổi qua trồng cây sầu riêng. “Từ kết quả điều tra cho thấy, bản án của TAND 2 cấp tuyên xử phần đất nói trên thuộc về quyền sở hữu của ông Trinh Minh Tiến đã có hiệu lực. Vì thế việc ông Nguyễn Thanh Long và con trai dùng cưa máy cưa hạ vườn cà phê của ông Tiến có dấu hiệu của hành vi hủy hoại tài sản. Hiện, Công an huyện đang hoàn tất các thủ tục để trưng cầu định giá trị tài sản bị thiệt hại làm cơ sở khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật; đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi địa phương đối với ông Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Minh Trí để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc” – Trung tá Võ Khánh Vân cho biết.

HẢI ĐƯỜNG