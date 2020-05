Xác định danh tính thanh niên bẻ hoa phượng tím Đà Lạt trái phép

(LĐ online) - Ngày 1/5, tin từ Công an TP Đà Lạt cho biết đã xác định danh tính người bẻ hoa phượng tím trái phép tại khu vực Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt), khiến cộng đồng mạng bức xúc trong những ngày qua…

Trước đó (ngày 30/4), Công an TP Đà Lạt đã mời thanh niên “vô tư” bẻ hoa phượng tím tại khu vực Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) đến cơ quan công an để làm rõ hành vi bẻ hoa trái phép, bị người dân ghi hình chia sẻ trên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, người bẻ hoa khai tên Lê Minh Tài (43 tuổi, thường trú tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) và xác nhận hành vi bẻ hoa bị ghi hình tung lên mạng internet. Ông Tài đã nhận thức hành vi bẻ hoa là sai, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của thành phố Đà Lạt, tạo hình ảnh và dư luận xấu.

Hình ảnh Lê Minh Tài “vô tư” bẻ hoa phượng tím Đà Lạt làm dậy sóng cộng đồng mạng trong những ngày qua

Việc ngắt hoa, bẻ cành cây trong công viên là hành vi cấm thực hiện, nếu cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo Khoản 1, Điều 53, Nghị định 139/2027/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa. Cụ thể, sẽ bị phạt cảnh cáo từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ.

THỤY TRANG - NGUYỄN NGHĨA