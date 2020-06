Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 9 tuổi

(LĐ online) - Sáng 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an TP Đà Lạt đã bắt được kẻ hiếp dâm bé gái xảy ra tối 20/6 tại Nghĩa trang Thánh Mẫu, (Phường 7, TP Đà Lạt). Đối tượng tên Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, Thanh Hoá, đang cư trú tại huyện Lạc Dương).

Đối tượng tại cơ quan Công an

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 20/6, cháu gái L.T.K.T (9 tuổi) con của anh L.V.T và chị T (quê Nghệ An, đang tạm trú tại Tổ Thánh Mẫu, Phường 7, TP Đà Lạt), đi học về gần tới nhà của mình thì bị một thanh niên chạy xe máy bắt kéo lên xe, đưa đến Nghĩa trang Thánh Mẫu gần đó. Tại đây, bé T bị kẻ xấu khống chế và thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi bị hiếp dâm, bé T kêu cứu và được người dân đưa về nhà.

Đối tượng sau đó đã bỏ trốn. Ngay trong đêm, lực lượng công an Phường 7 và Công an TP Đà Lạt đã đến gia đình cháu T ghi nhận sự việc, lấy lời khai, tổ chức giám định và tổ chức điều tra. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý người dân, các trinh sát hình sự của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP và Công an Phường 7, Đà Lạt đã chia ca liên tục để lần theo dấu vết truy bắt đối tượng.

Sau 4 ngày lẩn trốn, các chiến sỹ công an đã bắt giữ được đối tượng khi đang uống cà phê tại huyện Lạc Dương. Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng này cũng đã khai nhận hành vi đồi bại của mình.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục lấy lời khai để hoàn thiện hồ sơ truy tố ra pháp luật.

NGUYỄN NGHĨA – LÊ TIẾN