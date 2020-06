Bắt khẩn cấp 5 thanh niên đánh người đến bất tỉnh

(LĐ online) - Sau khi bị nhóm 5 thanh niên dùng gậy gộc, gạch đá đánh, ném tới tấp, anh Nguyễn Văn Toán (28 tuổi, ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) bị gãy xương cẳng chân, tay gãy 2 khúc và bị đa chấn thương toàn thân đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

5 thanh niên bị bắt khẩn cấp do đánh người trọng thương

Sáng 11/6, Công an TP Bảo Lộc cho biết, sau gần 3 ngày điều tra, truy xét, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp 5 nghi can trực tiếp dùng gậy gộc, gạch đá đánh anh Nguyễn Văn Toán trọng thương xảy ra trên địa bàn xã Lộc Nga. Các nghi can bị bắt khẩn cấp gồm: Trần Văn Đức (25 tuổi), Nguyễn Văn Đại (23 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (22 tuổi), Nguyễn Đức Khải (23 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi) cùng ngụ xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc.

Hình ảnh camera an ninh của một hộ dân ghi lại cho thấy: Vào lúc 23 giờ đêm 6/6/2020, anh Nguyễn Văn Toán đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Bảo Lộc về xã Hòa Ninh (huyện Di Linh). Khi đến đoạn qua ngã ba Thanh Xá (xã Lộc Nga) thì bị nhóm thanh niên 5 người cầm gậy gộc, gạch đá đi trên nhiều xe máy đuổi theo chặn đánh. Bị đuổi đánh, anh Toán nhặt khúc cây bên đường chống trả, nhưng bị nhóm thanh niên dồn vào vách cổng nhà dân dùng gậy, gạch đá đánh, ném tới tấp. Không thể chống đỡ, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu đòn cho tới lúc bất tỉnh. Gây án xong, nhóm thanh niên lên xe máy rời khỏi hiện trường. Sau đó, anh Toán được người đi đường phát hiện và đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị ngay trong đêm.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Lộc Nga đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP Bảo Lộc, Đội Cảnh sát Hình sự cùng các lực lượng nghiệp vụ đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng và trích xuất camera các hộ dân phục vụ công tác điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Qua điều tra, truy xét bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Bảo Lộc xác định 5 thanh niên trực tiếp tham gia đánh anh Toán. Đến rạng sáng 10/6, khi cả 5 đối tượng đang lẫn trốn tại nhà riêng thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc bắt gọn.

Bước đầu, tại cơ quan công an, 5 nghi can đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện, cả 5 thanh niên đang bị Công an TP Bảo Lộc tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

HẢI ĐƯỜNG