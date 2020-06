Bắt nghi can giết 2 chị em ở Di Linh

TIN LIÊN QUAN Điều tra vụ án mạng khiến hai chị em ruột tử vong (LĐ online) - Tin từ Công an huyện Di Linh cho biết, Công an huyện Di Linh đã bắt được nghi can giết 2 chị em ruột xảy ra trên địa bàn thị trấn Di Linh vào sáng 30/6.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc

Trước đó, vào lúc 8 giờ 45 ngày 30/6, tại Tổ dân phố 1, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, người dân phát hiện một phụ nữ bị thương tích và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, người phụ nữ đã bị tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh. Nạn nhân được xác định tên là Lăng Thị Bích Du (36 tuổi, ngụ tại Tổ 1, TT Di Linh, huyện Di Linh)

Công an huyện Di Linh đã nhanh chóng xuống hiện trường và phát hiện anh Lăng Viết Dương (33 tuổi, là em trai của chị Du) cũng đã tử vong trong nhà.

Công an huyện Di Linh đã bảo vệ hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh. Ban đầu, xác định Du bị 1 vết đâm vào vùng mặt, 3 vết đâm vào vùng bụng. Dương bị 1 vết đâm bên phải vùng cổ, 1 vết đâm ở đỉnh đầu và 1 vết đâm ở vùng trán. Nhận định ban đầu đây là vụ án mạng.

Thông qua các mối quan hệ của các nạn nhân, cơ quan công an xác định được đối tượng đã có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc là Lê Văn Long (33 tuổi, ngụ tại xã Đinh Lạc, Di Linh). Lực lượng Công an huyện Di Linh đã vận động được đối tượng Lê Văn Long ra đầu thú tại Công an huyện Di Linh.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Lê Văn Long đã khai báo do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với chị Du nên sáng 30/6, Long đi một mình đến nhà chị Du để nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện xảy ra mâu thuẫn, Long đã rút dao gấp mang theo đâm chị Du khoảng 2-3 nhát. Lúc này, Dương là em trai ở cùng nhà với Du chạy đến ôm Long từ phía sau rồi vật Long ra giường. Long tiếp tục dùng dao đâm Dương tử vong tại chỗ. Còn Du bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh.

Hiện, Công an huyện Di Linh đang tiếp tục phối hợp với Phòng PC02 - Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để củng cố hồ sơ để xử lý vụ án.

NGUYỄN NGHĨA – TIẾN DŨNG