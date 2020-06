Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ ma túy trong phòng trọ

(LĐ online) - Lâm và Mẫn mua 5 gói ma túy đá về tàng trữ trong phòng trọ để chia nhỏ bán kiếm lời thì bị Công an phường Lộc Sơn mật phục bắt quả tang.

Mẫn và Lâm bị bắt quả tang khi đang tàng trữ ma túy trong phòng trọ

Sáng 11/6, Công an phường Lộc Sơn cho biết, sau khi mật phục bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Huỳnh Minh Mẫn (28 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn) và Nguyễn Đức Lâm (27 tuổi, ngụ phường B'Lao, TP Bảo Lộc) tàng trữ trái phép chất ma túy trong phòng trọ, đơn vị đã bàn giao cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Trước đó, sau nhiều ngày trinh sát, theo dõi, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10/6, Công an phường Lộc Sơn đã ập vào nhà trọ thuộc hẻm 171 (đường Lam Sơn, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) bắt quả tang Nguyễn Huỳnh Minh Mẫn và Nguyễn Đức Lâm đang tàng trữ chất trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại hiện trường, công an phát hiện Mẫn và Lâm đang tàng trữ trái phép 5 gói lilon chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá), với tổng trọng lượng khoảng 5 gram. Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 cân tiểu ly và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan khác. Ngay sau đó, Công an phường Lộc Sơn đã báo cáo vụ việc và bàn giao 2 đối tượng Mẫn, Lâm cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Huỳnh Minh Mẫn và Nguyễn Đức Lâm để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

H.ĐƯỜNG