Truy tìm xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

(LĐ online) - Vụ tai nạn giao thông làm người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23/6, trên Quốc lộ 20 đoạn đấu nối với đường tránh phía Nam thuộc địa phận xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, còn chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường

Nạn nhân được xã định là ông Đào Văn Thanh (59 tuổi, ngụ thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc). Một số người dân đi đường có nhìn thấy chiếc xe ô tô bán tải (màu bạc) lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, đã tông vào xe máy do ông Thanh điều khiên đang từ đường tránh phía Nam băng qua Quốc lộ 20 (cách cầu Đại Nga khoảng 200 m). Sau tai nạn, ông Thanh tử vong tại chỗ, chiếc xe bán tải tăng tốc bỏ chạy theo hướng đi Đà Lạt. Một số người đi đường đã đuổi theo bằng xe máy khoảng 1 km nhưng mất dấu. Ngay sau đó, người dân đã gọi điện báo trình báo vụ việc cho Công an TP Bảo Lộc.

Theo Công an TP Bảo Lộc, ngay tại hiện trường vụ tai nạn có rất nhiều camera an ninh của người dân ghi lại vụ tại nạn nói trên. Ngay trong đêm 23/6, Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành trích xuất camera an ninh; đồng thời, huy động các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc liên hệ, phối hợp với công an các địa phương như Bảo Lâm, Di Linh và Đức Trọng cùng Trạm Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng (đóng tại huyện Di Linh) truy tìm chiếc xe ô tô bán tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

