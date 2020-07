Mâu thuẫn tình cảm, nhóm thanh niên đem hung khí đến đập phá quán ốc

(LĐ online) - Do mâu thuẫn yêu đường, Hoàng Thiên Triệu đã rủ thêm 6 người bạn mang theo dao, mã tấu thuê xe ô tô từ thị xã Phước Long (Bình Phước) tìm đến quán ốc của anh H. (tại thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên) đập phá.

Nhóm đối tượng mang theo dao, mã tấu đến đập phá, đe dọa chủ quán ốc bị công an tạm giữ

Chiều 17/7, Công an huyện Cát Tiên cho biết, đơn vị đã huy động các lực lượng nghiệp vụ truy đuổi, tạm giữ nhóm đối tượng mang theo dao, mã tấu đi trên một xe ô tô đến gây rối, đập phá tại một quán ốc trên địa bàn xảy ra vào chiều cùng ngày. Hiện, các đối tượng đang bị Công an huyện Cát Tiên tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 17/7, nhóm đối tượng gồm 7 người mang theo dao, mã tấu đi trên xe ô tô đến quán ốc ngay cầu Hai Cô (thuộc Tổ dân phố 6, thị trấn Cát Tiên) do anh Trần Ngọc H. làm chủ chửi bới, gây rối, đập phá và đe dọa anh H. khiến nhiều người khiếp sợ bỏ chạy toán loạn. Ngay sau đó, các đối tượng lên xe ô tô bỏ trốn theo hướng về xã huyện Bù Đăng (Bình Phước).

Nhận được tin báo, Công an huyện Cát Tiên đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đuổi theo và khi đến đoạn qua chợ Đức Phổ thì yêu cầu các đối tượng dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 5 dao, mã tấu mà các đối tượng mang theo. Ngay sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở Công an huyện Cát Tiên làm việc, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Công an huyện Cát Tiên, nhóm đối tượng có hộ khẩu thường trú tại thị xã Phước Long, Bình Phước. Trong đó, Hoàng Thiên Triệu (25 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) được xác định là đối tượng cầm đầu. Qua xác minh của công an, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẩn yêu đương giữa Hoàng Thiện Triệu và anh H. (chủ quan ốc) cùng có tình cảm với chị Lê Thị Bích N. (ngụ thị xã Phước Long, Bình Phước). Do vậy, Hoàng Thiên Triệu đã rủ thêm 6 người bạn rồi thuê xe ô tô mang theo dao, mã tấu đến quán ốc với mục đích đe dọa, dằn mặt anh H.

Hiện, vụ việc đang tiếp được Công an huyện Cát Tiên điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG