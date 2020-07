Một hộ dân ở xã Hòa Ninh tiếp tục bị chặt phá hơn 180 cây cà phê

(LĐ online) - Đây là lần thứ 9, gia đình anh Vũ Xuân Hải bị chặt phá vườn cà phê. Mỗi lần, kẻ gian chặt phá của gia đình anh từ 60 - 80 cây cà phê, thậm chí có lần bị đốn hạ tới hơn gần 200 cây cà phê đang cho thu hoạch. Lần này cũng vậy, anh Hải và gia đình như đứt từng khúc ruột khi được hàng xóm báo tin vườn cà phê của gia đình bị chặt phá không thương tiếc.

Ông Vũ Xuân Hải ứa nước mắt nhìn vườn cà phê bị đốn hạ nằm ngổn ngang vào chiều 3/7/2020

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 3/7, ông Vũ Xuân Hải (ngụ tại Thôn 7, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) được người dân báo tin vườn cà phê của gia đình bị kẻ xấu chặt phá. Anh Hải ngay lập tức chạy vào vườn thì ứa nước mặt nhìn vườn cà phê hơn 2 năm tuổi đang cho trái bói bị đốn hạ, bẻ ngang thân nằm ngổn ngang khắc vườn. Kiểm đếm sơ bộ có trên 180 cây cà phê bị kẻ xấu đốn hạ và bẻ gãy ngang thân hư hỏng hoàn toàn. Ông Vũ Xuân Hải cho biết: “Từ năm 2015 đến nay, vườn cà phê của tôi đã bị kẻ gian đốn hạ 9 lần, ít thì 50 - 60 cây, nhiều thì lên đến hơn 200 cây. Lần nào xảy ra sự việc, tôi đều báo với cơ quan công an nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Bao nhiêu công đầu tư chăm sóc, cà phê cứ được vài năm là bị chặt phá, khiến gia đình xót xa, uất ức. Lần này cũng vậy, cà phê đang cho trái bói thì bị chặt phá tan hoang, nhìn ứa cả nước mắt. Mong cơ quan Công an sớm tìm ra thủ phạm để gia đình yên tâm làm kinh tế, lo cho cuộc sống chứ cứ mãi thế này khốn khổ quá".

Nhận được tin báo, UBND xã Hòa Ninh và Công an xã đã có mặt bảo vệ hiện trường; đồng thời, báo cáo vụ việc tới Công an huyện Di Linh để tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo ông Vũ Đức Phận - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh (huyện Di Linh) cho hay: “Mỗi lần gia đình ông Vũ Xuân Hải đến xã trình báo về việc vườn cà phê bị chặt hạ, địa phương đều cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản và đề xuất Công an huyện điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, tất cả các vụ việc đều không tìm ra thủ phạm khiến gia đình ông Hải nói riêng và người dân địa phương bất an, lo lắng. Riêng trong năm 2020, đây là lần thứ 2 gia đình ông Hải bị chặt phá vườn cà phê. Giờ chỉ có cách cơ quan Công an nhanh chóng điều tra tìm ra thủ phạm xử lý theo quy định của pháp luật thì người dân mới yên tâm được”.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, ngoài gia đình ông Hải thì trên địa bàn xã Hòa Ninh còn nhiều hộ dân khác bị kẻ gian chặt phá nhiều vườn cà phê và sầu riêng khiến người dân bức xúc, lo lắng. Nghiêm trọng nhất là vào giữa tháng 4/2020, gia đình ông Nguyễn Văn Phạm (ngụ Thôn 15, xã Hòa Ninh) bị kẻ xấu đốn hạ gần 120 cây sầu riêng 5 năm tuổi, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

HẢI ĐƯỜNG