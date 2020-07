Phát hiện hơn 370 kg dâu tây Trung Quốc sắp ra chợ Đà Lạt

(LĐ online) - Sáng 26/7, Công an Phường 6, TP Đà Lạt cho biết, vừa tiến hành bắt giữ hơn 370 kg quả dâu tây tươi nghi có xuất xứ từ Trung Quốc, được nhập lậu vào Đà Lạt chuẩn bị đưa ra chợ bán cho du khách với mác “Đặc sản Đà Lạt”.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện lô hàng dâu tây không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Trước đó, chiều 25/7, Công an Phường 6 đã kiểm tra hành chính căn nhà trên đường đường Yết Kiêu, TP Đà Lạt do bà Nguyễn Thị Mỹ Phương (25 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) thuê để sử dụng. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 26 thùng xốp bên trong đều chứa quả dâu tây tươi. Tổng trọng lượng lô hàng hơn 370 kg. Thời điểm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, bà Phương không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng.

Bà Phương khai nhận đã mua lại số dâu tây trên của một người chưa rõ tên tuổi với giá 41 triệu đồng. Người bán dâu tây cho bà Phương đã vận chuyển số hàng này lên giao tận nhà. Bà Phương cũng thừa nhận đây không phải là dâu tây Đà Lạt mà là dâu tây có xuất xứ từ Trung Quốc, được bà mua về bán qua kênh online và chuyển ra quầy dâu tây của mẹ ruột bán tại chợ Đà Lạt với giá 100.000 đồng/kg.

Vụ việc hiện đã được Công an Phường 6 đề xuất lãnh đạo Công an TP Đà Lạt giao Đội Cảnh sát Kinh tế điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thời gian qua, Công an huyện Đức Trọng và Công an TP Đà Lạt liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển quả dâu tây lậu có xuất xứ từ Trung Quốc tuồn vào Đà Lạt bán cho người tiêu dùng với mác “Đặc sản Đà Lạt”. Tổng trọng lượng dâu tây lậu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trong vài ngày qua đã lên tới khoảng 13 tấn.

VĂN BÁU