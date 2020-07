Thanh niên nghiện ma túy trồng cần sa để sử dụng

(LĐ online) - Chiều 31/7, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đang triệu tập Bùi Ngọc Toàn lên làm việc lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc trồng cần ra trong nhà vừa được cơ quan công an phát hiện.

Bùi Ngọc Toàn bên cây cần sa cao lớn do đối tượng trồng tại nhà

Theo đó, vào ngày 30/7, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm) đã kiểm tra và phát hiện tại nhà Bùi Ngọc Toàn (20 tuổi, ngụ Thôn 9, xã Lộc Ngãi) có trồng 3 cây cần sa cao lớn (có cây cao gần 2 mét). Ngay sau đó, Công an xã Lộc Ngãi đã tiến hành nhổ bỏ và lập biên bản niêm phong, thu giữ 3 cây cần sa, gồm: 1 cây cao 1,8 m, đường kính gốc 3 cm và tán rộng 70 cm; 1 cây cao 1,6 m, đường kính gốc 2 cm và tán rộng 70 cm; cây còn lại cao 0,7 m, đường kính gốc 3 cm và tán rộng 70 cm. Cùng với đó, Công an xã Lộc Ngãi đã báo cáo vụ việc tới Đội Cảnh sát Điều tra phòng chống tội phạm về ma túy Công an Bảo Lâm triệu tập Bùi Ngọc Toàn lên cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Bùi Ngọc Toàn khai nhận: Bản thân là người nghiện ma túy nặng và không có công ăn, việc làm ổn định. Số cần sa nói trên được Toàn trồng với mục đích để sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG