Khởi tố 3 nghi can chém người tử vong

(LĐ online) - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 nghi can chém chết anh Nguyễn Tiến Bảo Huân (26 tuổi, ngụ tại Phường 4, TP Đà Lạt).

Các nghi can tại cơ quan công an, gồm Đình Đinh Văn Hai (áo ca rô), Hoàng Quang Nam (áo trắng sọc đen), Phạm Văn Kiên (áo đen)

Ngày 21/8, tin từ Viện KSND Lâm Đồng cho biết vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 nghi can dùng hung khí chém chết anh Nguyễn Tiến Bảo Huân (26 tuổi, ngụ Phường 4, TP Đà Lạt). Vụ án xảy ra vào đêm 14/8, tại ngã ba Đoàn Thị Điểm - Bà Triệu (Phường 4, TP Đà Lạt). Cả 3 nghi can đều bị khởi tố về tội “Giết người”, gồm: Hoàng Quang Nam (27 tuổi, quê Thanh Hóa); Đinh Văn Hai (tên gọi khác là Bé Hai, 26 tuổi, quê Hà Nội) và Phạm Văn Kiên (26 tuổi, quê Hà Nội).

Ông Nguyễn Tiến Thêm (cha của nạn nhân Huân), cho biết: Huân có người bạn tên Long mang giấy tờ xe máy đến tiệm cầm đồ trên đường Đoàn Thị Điểm để vay nóng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, trên giấy biên nhận cầm đồ, Long lại ghi số điện thoại của Huân. Gần đây, Long không có tiền trả lãi nên nhóm của Đinh Văn Hai liên tục gọi cho Huân yêu cầu Long đưa xe máy tới tiệm cầm đồ viết giấy bán xe cấn trừ nợ.

Tối 14/8, Huân điều khiển xe máy chở theo người bạn tên Bôn tới tiệm cầm đồ để giải quyết mâu thuẫn. Khi vừa tới nơi, Huân, Bôn bị nhóm Hai, Kiên và Nam dùng dao, rựa tấn công tới tấp rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường. Hậu quả, Bôn bị thương ở chân còn Huân bị chấn thương sọ não, gãy 5 xương sườn, dù được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng đã tử vong vào trưa 15/8.

Sau khi gây án, Hai, Kiên và Nam bỏ trốn, Công an TP Đà Lạt và Công an Lâm Đồng đã truy xét bắt được Đinh Văn Hai; 2 nghi can còn lại đã ra cơ quan công an đầu thú.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

THỤY TRANG