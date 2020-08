Say rượu, em chém anh ruột tử vong

(LĐ online) - Ngày 5/8, Công an huyện Di Linh cho biết đã bàn giao Đinh Huy Sơn cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi giết người.

Đinh Huy Sơn tại Công an huyện Di Linh

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 ngày 4/8, Đinh Huy Sơn (35 tuổi, ngụ tại Tổ dân phố 7, thị trấn Di Linh) đi nhậu với bạn bè. Khi trở về nhà, Sơn bị anh trai là Đinh Huy Hoàng la mắng và đánh. Do đã có rượu trong người, không kiềm chế được nên Sơn đã chạy xuống nhà bếp, cầm một con dao chém vào cổ anh trai mình. Thấy anh Hoàng gục xuống, người nhà và hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Di Linh nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, Đinh Huy Sơn đã đến Công an huyện Di Linh đầu thú. Hiện, Công an huyện Di Linh đã bàn giao đối tượng Đinh Huy Sơn cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh để điều tra theo luật định.

