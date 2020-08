Từ camera an ninh, truy ra 14 ''quái xế''

(LĐ online) - Sáng 28/8, Trung tá Mai Xuân Huệ - Phó Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an TP Đà Lạt cho biết trong sáng cùng ngày đã mời bố mẹ, người thân cùng 14 thanh thiếu niên vi phạm Luật Giao thông như nẹt pô, rú ga, lạng lách, đánh võng, thay đổi kết cấu xe, chưa đủ độ tuổi điều khiển xe… lên nộp phạt và làm công tác tuyên truyền.

Người nhà một trường hợp vi phạm cam kết không để con em tái phạm

Đáng lưu tâm là nhiều trường hợp vi phạm còn nhỏ tuổi (từ 14 tới 21 tuổi); trong đó, có 5 em đang là học sinh bậc THPT trên địa bàn TP Đà Lạt, 2 trường hợp từng sử dụng ma túy và gây rối trật tự công cộng đang được Công an Phường 10 và Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý quản lý.

“Các trường hợp bị xử lý thường đi xé lẻ 1-2 xe rú ga, nẹt pô, quậy phá từ 20 giờ tới 23 giờ tại khu vực đường hồ Tuyền Lâm và hồ Xuân Hương để tránh lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt. Tuy nhiên, nhờ tin báo của quần chúng nhân dân, camera an ninh trên các tuyến đường, chúng tôi đã phối hợp với Công an Phường 3, Phường 5 xác minh, xử phạt được các trường hợp nêu trên”- Trung tá Huệ cho hay.

Cũng trong sáng nay, Công an Phường 3, TP Đà Lạt đã mời 22 thanh niên vi phạm Luật Giao thông tại khu vực hồ Tuyền Lâm lên lập hồ sơ, làm cam kết không tái phạm. Trước đó, ngày 27/8, Công an Phường 3 tuần tra đã phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh niên trên có dấu hiệu đua xe, quậy phá trên đường Hoa Phượng Tím, khu vực hồ Tuyền Lâm. Hầu hết vi phạm các lỗi: Thay đổi hình dáng, kết cấu xe, người điều khiển không có bằng lái, tuổi điểu khiển, xe không gương… Các thanh niên vi phạm có độ tuổi từ 18 tới 22 tuổi. Công an Phường 3 cho biết sẽ chuyển hồ sơ lên Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự xử lý theo quy định

CHÍNH THÀNH