Xử lý nghiêm hành vi chiếm dụng đất công làm nhà

(LĐ online) - Mỗi lô đất gần 100 m2 giữa trung tâm TP Bảo Lộc nhưng được sang nhượng, mua bán bằng giấy viết tay với giá chỉ từ 8 - 20 triệu đồng. Sau đó, người mua dựng nhà tạm bợ với mong muốn được đền bù, hỗ trợ.

Chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng phá dỡ các công trình xây dựng trên đất công tại Tổ 13 (Phường 1, TP Bảo Lộc)

Liên quan đến vấn đề này, ngày 6/8, UBND Phường 1 (TP Bảo Lộc) phối hợp cùng các ngành chức năng đã tiến hành tháo dỡ 9 căn nhà xây dựng trên đất công theo quy định của pháp luật. Trước vụ việc này, một số người dân có liên quan cho rằng cơ quan chức năng TP Bảo Lộc tháo dỡ các công trình chưa đúng quy trình khiến bà con bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Phường 1, cho biết: Ngày 21/7, qua kiểm tra tại thửa đất số 6 thuộc tờ bản đồ F.136.III (Tổ dân phố 13, Phường 1), có 4 căn nhà xây dựng trên đất công do địa phương quản lý. Ngay trong ngày 21/7, UBND Phường 1 đã làm thông báo và dán tại 4 căn nhà nói trên để tìm chủ nhân đến giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, hết thời gian quy định, vẫn không có ai đến phường để làm việc. Đến ngày 6/8, UBND Phường 1 tiếp tục kiểm tra tại vị trí này thì phát hiện thêm 5 công trình nhà ở với kết cấu khung sắt, tường gạch, mái tôn vừa được xây dựng trên đất công.

UBND Phường đã báo cáo UBND TP Bảo Lộc xin ý kiến chỉ đạo để tiến hành xử lý theo quy định về việc 9 căn nhà xây dựng trên đất công. Ngay trong ngày 6/8, UBND TP Bảo Lộc đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND Phường 1 và các ngành chức năng tiến hành tháo dỡ các công trình xây dựng không phép trên đất công theo quy định của pháp luật. Trước khi tháo dỡ, địa phương đã thông báo tới những người xây dựng nhà trái pháp luật. Tài sản bên trong của người dân đều được cơ quan chức năng hỗ trợ vận chuyển ra ngoài trước khi phá dỡ. “Tôi khẳng định, việc phá dỡ các công trình xây dựng trái pháp luật trên đất công được địa phương phối hợp cùng các ngành chức năng triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật” - Phó Chủ tịch UBND Phường 1 Nguyễn Văn Tuấn khẳng định.

Theo ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, vị trí người dân chiếm dụng dựng nhà trái pháp luật nằm trong khu vực đất công được UBND tỉnh giao cho TP Bảo Lộc quản lý từ năm 1995 theo Quyết định 287 (đất 287) với tổng diện tích hơn 185 ha (thuộc địa bàn Phường 1 và phường Lộc Phát). Từ năm 1999 đến nay, nhiều diện tích đất 287 trên địa bàn Phường 1 và phường Lộc Phát đã bị người dân lấn chiếm, xây dựng và sang nhượng trái phép. Thời gian qua, UBND TP Bảo Lộc chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành giải tỏa, thu hồi lại những diện tích đất 287 bị lấn chiếm để triển khai các dự án.

“Sự việc một số người dân cố tình chiếm đoạt đất công để sang nhượng và xây dựng công trình xảy ra tại thửa số 6, tờ bản đồ F.136.III (Tổ dân phố 13, Phường 1) là hành vi vi phạm pháp luật. UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm và triệt để các hành vi lấn chiếm, chiếm đoạt đất công trên toàn địa bàn; trong đó, có khu vực đất 287. UBND thành phố cũng đã chỉ đạo UBND Phường 1 và cơ quan công an tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chiếm đoạt, lấn chiếm, sang nhượng và xây dựng công trình trên đất công tại Tổ dân phố 13 theo quy định của pháp luật” - ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cho biết.

Còn theo Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Công an TP Bảo Lộc, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Bảo Lộc, Công an thành phố đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ các dấu hiệu chiếm đoạt và xây dựng trên đất công. Cùng với việc điều tra, làm rõ các hành vi chiếm đoạt đất công, xây dựng nhà ở trên đất công trái pháp luật. Công an thành phố cũng đang tập trung điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “bảo kê” xây dựng không phép và đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ phá dỡ các công trình sai phạm; đồng thời, đơn vị đã và đang triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các khu vực liên quan đến đất công 287.

HẢI ĐƯỜNG