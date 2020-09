Triệt phá băng nhóm trộm xe ba gác mang về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ

(LĐ online) - Các đối tượng từ nơi khác đến huyện Bảo Lâm thuê nhà làm bãi tập kết và chỉ sau 1 đêm, chúng đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe ba gác của người dân trên địa bàn. Khi các đối tượng đang chuẩn bị đưa số xe ba gác vừa trộm được lên ô tô tải để vận chuyển về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị các trinh sát Công an huyện Bảo Lâm ập vào bắt giữ cùng tang vật.

Lần lượt các đối tượng Tùng, Lý, Thịnh và Được bị bắt giữ

Theo Công an huyện Bảo Lâm, sáng 4/9, đơn vị nhận được tin báo của bà N.H.Y (ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) về việc gia đình bà Y. vừa bị mất trộm một chiếc xe ba gác. Sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ trộm cắp nghiêm trọng và chưa từng xảy ra tại địa phương, Thượng tá Đỗ Minh Đức – Trưởng Công an huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Ngay sau đó, hàng chục trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bảo Lâm và các đội nghiệp vụ khác cùng nhận nhiệm vụ phối hợp chia thành nhiều tổ công tác rải quân khắp các tuyến đường, con hẻm trên khắp địa bàn huyện Bảo Lâm truy bắt các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4/9, các trinh sát phát hiện tại bãi đất trống sân nhà ông L.V.S) thuộc Thôn 8, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm có 4 chiếc xe ba gác đang được tập kết tại đây; trong đó, có cả chiếc xe mà bà Y. báo mất vào sáng cùng ngày. Song lúc này, tại căn nhà nói trên không có ai qua lại. Xác định, đây chính là tang vật của các vụ trộm, lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm đã huy động hàng chực trinh sát cải trang mật phục nhằm đánh úp bắt gọn các đối tượng.

Khoảng 30 phút sau, có 2 xe tải bất ngờ xuất hiện tiến vào sân nhà ông S. và cùng lúc xuất hiện 4 thanh niên đi cùng để vận chuyển số xe ba gác nói trên lên xe tải. Lập tức, hàng chục trinh sát ập vào khống chế bắt gọn tất cả các đối tượng. Lúc này, 2 xe tải quay đầu bỏ chạy, nhưng bị một mũi trinh sạt chặn đầu bắt giữ. Bị bắt, 4 đối tượng khai nhận, gồm: Lê Khắc Lý (25 tuổi, ngụ tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Dương Quốc Thịnh (19 tuổi, ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), Đinh Văn Tùng (30 tuổi, ngụ tại xã An Thạch 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Được (41 tuổi, ngụ tại xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Đây là 4 nghi phạm được xác định trong băng nhóm thực hiện các vụ trộm cắp xe ba gác xảy ra trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Hai tài xế 2 xe tải bị tạm giữ, gồm: Nguyễn Thành Biểu (34 tuổi) và Huỳnh Công Phú (26 tuổi) cùng ngụ tại TP Hồ Chí Minh.

Sau khi bị bắt, các nghi phạm được đưa về trụ sở công an huyện Bảo Lâm lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Ban đầu, 4 đối tượng Lý, Thịnh, Tùng và Được khai nhận đã quen biết nhau từ trước. Qua tìm hiểu Lý, Thịnh và Tùng biết được Lâm Đồng là địa phương có nhiều xe ba gác nên rủ nhau lên trộm cắp. Còn Nguyễn Văn Được hứa sẽ mua lại tất cả số xe ba gác mà Ly, Thịnh và Tùng trộm được để chở về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Tối 2/9, Thịnh và Tùng cùng nhau từ tỉnh Đồng Nai lên TP Bảo Lộc thuê khách sạn nghỉ và hẹn gặp Lý từ Nghệ An vào sau. Đến đêm 3/9, cả 3 đối tượng thuê xe máy chạy dọc theo Quốc lộ 55 qua 2 xã Lộc Thành và Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) tìm người dân để xe ba gác sơ hở rồi cắt khóa trộm cắp. Sau khi trộm được xe, các đối tượng đưa về tập kết tại nhà ông S. (Thôn 8, xã Lộc Ngãi) được các đối tượng liên hệ chuẩn bị bãi chứa từ trước. Từ đêm ngày 3 đến rạng sáng ngày 4/9, Thịnh, Lý và Tùng đã thực hiện trót lọ 4 vụ trộm xe ba gác (2 xe tại xã Lộc Nam, 1 xe tại xã Lộc Thành và 1 xe tại xã Lộc An).

Công an bắt quả tang các đối tượng

Sau khi trộm được xe ba gác, 3 đối tượng đã liên hệ với Nguyễn Văn Được thuê xe ô tô tải từ TP Hồ Chí Minh lên vận chuyển về tiêu thụ. Đồng thời, Lý, Thịnh và Tùng nhờ Được sắm thêm đồ nghề mang lên để tiếp tục thực hiện các vụ trộm xe ba gác khác. Khi cả 4 đối tượng có mặt chuẩn bị đưa xe ba gác lên xe tải chở về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Qua xác minh ban đầu của Công an huyện Bảo Lâm, trong 4 đối tượng nói trên thì Đinh Văn Tùng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” ra tù vào cuối năm 2018; Nguyễn Văn Được có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Khắc Lý, Dương Quốc Thịnh, Đinh Văn Tùng và Nguyễn Văn Được; đồng thời, tạm giữ 4 xe ba gác (tang vật các vụ trộm) và 2 ô tô tải tiếp tục phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án theo quy định.

HẢI ĐƯỜNG