Bắt quả tang đối tượng tàng trữ chất ma túy trong nhà nghỉ

(LĐ online) - Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vừa bắt quả tang Nguyễn Hoàng Khải có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trái phép trong nhà nghỉ và đang củng cố hồ sơ truy tố đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Hoàng Khải bị bắt giữ cùng tang vật

Theo cơ quan công an, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23/11, sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp cùng Công an phường Lộc Sơn kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Trần Phú (phường Lộc Sơn). Tại đây, lực lượng công an phát hiện tại phòng số 4 nhà nghỉ này do đôi nam, nữ thuê ở có các biểu hiện nghi vấn. Hai đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Khải (33 tuổi, ngụ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Hồng Y. (23 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm – bạn gái của Khải). Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi quần của Khải có 1 gói nilon có kích thước 3 x 2,5 cm chứa tinh thể màu trắng và 1 bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy. Theo lời khai của Khai thì gói tinh thể màu trắng này là ma túy đá được Khải mua để sử dụng. Tại đây, cơ quan công an đã lập biên bản niêm phong các tang vật; đồng thời, bắt giữ Nguyễn Hoàng Khải để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Công an cũng đã lấy lời khai đối với Nguyễn Thị Hồng Y. để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các hành vi liên quan.

H.ĐƯỜNG