Bắt khẩn cấp 2 nghi can liên quan đến nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng

(LĐ online) - Chiều 8/12, Công an huyện Đạ Tẻh vừa hoàn tất các thủ tục bàn giao Mai Xuân Duy (28 tuổi, ngụ thôn Xuân Thành, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh) cho Cục C02 (Bộ Công an) và Công an huyện Xuyên Mộc tiến hành áp giải về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án “Bắt cóc tống tiền” xảy ra trên địa bàn tỉnh này gây xôn xao dự luận nhiều ngày qua.

Nghi can Mai Xuân Duy bị áp giải về Bà Rịa - Vũng Tàu đều phục vụ điều tra

Ngoài nghi phạm Duy thì một người khác tên Cao (ngụ tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) cũng vừa bị công an bắt giữ và áp giải về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra về hành vi nói trên.

Nạn nhân bị bắt cóc tống tiền là ông T.Q.V (49 tuổi, ngụ tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo Công an huyện Đạ Tẻh, vào tối 5/12, đơn vị nhận được đề nghị từ Cục C02 và Công huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng phối hợp xác minh nhóm đối tượng liên quan đến nhóm bắt cóc tống tiền vừa xảy ra trên địa bàn đang có mặt tại huyện Đạ Tẻh.

Trước đó, vào trưa 5/12, khi đang ở vườn dừa để chờ khách đến xem mua thì ông T.Q.V bị nhóm người đi trên ôtô loại 7 chỗ mang biển số TP Hồ Chí Minh khống chế và đưa đi khỏi vườn. Qua truy xét, cơ quan Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định vào tối 5/12, chiếc xe ô tô này đang có mặt tại huyện Đạ Tẻh.

Từ thông tin này, Công an huyện Đạ Tẻh đã nhanh chóng huy động lực lượng vào cuộc truy tìm chiếc xe nói trên. Đến khuya cùng ngày, Công an huyện xác định, sau khi đến Đạ Tẻh thì chiếc xe nói trên đã rời khỏi địa phương ra Quốc lộ 20 lưu thông theo hướng về TP Hồ Chí Minh.

Đến sáng 6/12, Công huyện Đạ Tẻh tiếp tục nhận được đề nghị của Cục C02 và Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp xác minh có đối tượng tên Duy (ngụ tại địa phương) liên quan đến nhóm bắt cóc tống tiền do đối tượng Trần Anh Tuấn (33 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh) là kẻ chủ mưu.

Sau khi bắt cóc ông V., Trấn Anh Tuấn cùng đồng bọn đã liên hệ với người thân nạn nhân đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc và hẹn địa điểm giao người.

Qua xác minh, ngày 8/12, Công an huyện Đạ Tẻh đã triệu tập Mai Xuân Duy lên làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Duy khai nhận có liên quan đến nhóm bắt cóc nói trên, với vai trò giúp sức cho đối tượng chủ mưu là Trần Anh Tuấn.

Thông qua mối quan hệ quen biết với Tuấn, Duy đã nhận canh giữ ông V. do Tuấn và đồng bọn bắt cóc để tống tiền. Sau đó, Duy cùng một thanh niên tên Tuấn khác đưa ông V. lên chòi cà phê của người quen tên Cao (tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) cùng canh giữ.

Từ lời khai của Duy, cơ quan điều tra đã có mặt tại xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) giải cứu thành công nạn nhân V. bị giam giữ trong vườn cà phê.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra đã bắt giữ 5 nghi can để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án. Các nghi can bị bắt giữ gồm: Trần Anh Tuấn, Trần Văn Tín (30 tuổi) được xác định trực tiếp tham gia bắt cóc ông T.Q.V. Ngoài ra, 3 đối tượng khác gồm Mai Xuân Duy (ngụ tại huyện Đạ Tẻh) cùng người tên Cao (ngụ xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) và 1 người Tuấn là những người tham gia việc trông giữ nạn nhân tại rẫy cà phê ở huyện Bảo Lâm cũng bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

HẢI ĐƯỜNG