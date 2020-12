Bắt khẩn cấp 3 đối tượng đục tường rào trường Cao đẳng trộm cây cảnh

(LĐ online) - Lợi dụng đêm tối, Phát, Lợi và Duy rủ nhau đục tường rào Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc trộm 7 chậu hoa đào, 1 cây hoa giấy và 17 chậu cây cảnh khác chất lên xe ô tô chở về cất giấu tại nhà riêng.

Các đối tượng Phát, Lợi và Duy (thứ tự ảnh 1, 2, 3) tại cơ quan công an

Ngày 28/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng vì đã có hành vi đục tường rào Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc trộm cắp cây cảnh. Các đối tượng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc, gồm: Sú Coóng Phát (31 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), Nghiêm Văn Lợi (34 tuổi, ngụ tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) và Bùi Đức Duy (22 tuổi, ngụ tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh).

Trước đó, vào ngày 26/12, ông K’Boi (ngụ tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc) phát hiện vườn cây cảnh của gia đình ông thuê đất trong khuôn viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc trồng bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều loại cây cảnh có giá trị. Tiếp nhận tin báo, Công an TP Bảo Lộc nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra Hình sự vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, tường rào cao khoảng 4 mét giáp với đường Huỳnh Thúc Kháng của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc bị kẻ gian đục một mảng lớn. Trong vườn cây cảnh của ông K’ Boi có 7 chậu hoa đào, 1 cây hoa giấy và 17 chậu cây cảnh các loại đã “không cánh mà bay”, với tổng trị giá hàng chục triệu đồng.

Xác định đây là vụ trộm cắp tài sản có tổ chức theo băng nhóm, với thủ đoạn liều lĩnh, manh động, Đội Cảnh sát Điều tra Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo các trinh sát nhanh chóng triển khai các biện phát nghiệp vụ xác minh, truy tìm các đối tượng gây ra vụ trộm. Đến chiều 26/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Hình sự đã xác định được số cây cảnh bị mất trộm của ông K’Boi đang được cất dấu tại nhà Sú Coóng Phát (thôn Tân Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm). Qua điều tra của công an, ngoài Phát thì vụ trộm còn có sự tham gia của Nghiêm Văn Lợi và Bùi Đức Duy. Đến ngày 27/12, cả Phát, Lợi và Duy đã bị công an bắt giữ khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, với những bằng chứng không thể chối cãi, cả 3 đối tượng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi đục tường rào Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc để thực hiện hành vi trộm cắp cây cảnh của mình. Ngoài ra, Phát, Lợi và Duy còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cây cảnh tại Phường 1 và xã Đại Lào (TP Bảo Lộc).

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Sú Coóng Phát và Nghiêm Văn Lợi; đồng thời, khởi tố và cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Đức Duy để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ trộm cây cảnh tại vườn ông K’Boi để phục vụ công tác điều tra và hoàn trả lại cho người bị hại; đồng thời, tạm giữ 1 xe tải do các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp.

Cơ quan công an khuyến cáo, hiện đang là thời điểm cuối năm, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản đang có chiều hướng gia tăng mạnh. Vì vậy, người dân cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình. Đặc biệt, khi phát hiện các đối tượng lạ mặt có biểu hiện tình nghi xuất hiện trong khu dân cư, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời có biện pháp xác minh, xử lý.

KHÁNH PHÚC