Đi du lịch Đà Lạt cùng bạn gái, tiện tay trộm nhiều tài sản

(LĐ online) - Sáng 17/12, Công an TP Đà Lạt cho biết đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Công và tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp tài sản của du khách đến Đà Lạt.

Thành tại nơi giấu giỏ xách đã trộm được

Trước đó, sáng 15/12, Nguyễn Công Thành (39 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) đã cùng bạn gái đến tham quan tại Khu du lịch Kombi Land (Phường 3, TP Đà Lạt). Tại đây, Thành và bạn gái để đồ trên một bàn cà phê cạnh hồ rồi chụp hình. Sau đó, Thành phát hiện 1 túi xách màu nâu vàng của một du khách để cạnh đó nên đã lấy giỏ xách này.

Tiếp đó, Thành cùng bạn gái đi uống cà phê tại Phường 11, TP Đà Lạt. Tại đây, lợi dụng lúc bạn gái đi vệ sinh, Thành đã mở túi xách và lấy trộm xấp tiền 500.000 đồng. Sau khi uống cà phê xong, Thành chở bạn gái về khách sạn.

Qua quá trình xác minh, truy xét, Công an TP Đà Lạt đã mời Thành về trụ sở làm việc và tạm giữ các tài sản do Thành trộm cắp được, gồm: 16 triệu đồng (Thành khai trong đó có 10 triệu đồng do mình trộm cắp được), 1 điện thoại, 1 xe máy, 2 thẻ ATM cùng một số vật dụng và giấy tờ khác.

Hiện, Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

ĐAM TRỌNG