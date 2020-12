Một đêm triệt phá 2 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Ngày 17/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết, chỉ trong một đêm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc đã triệt phá 2 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và giữ 2 đối tượng liên quan cùng một lượng lớn ma túy.

Đối tượng Phan Ngọc Hoàn và Phạm Chánh Đạt tại cơ quan công an

Vào khoảng 3 giờ sáng 17/12, khi Phan Ngọc Hoàn (30 tuổi, ngụ phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) điều khiển xe ô tô trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh về Bảo Lộc với nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi đến đoạn qua Thôn 5 (xã Đại Lào) thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc bắt giữ.

Kiểm tra xe ô tô của Phan Ngọc Hoàn, cảnh sát phát hiện 4 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá, gồm. Qua cân đo ban đầu, số ma túy này có tổng trọng lượng gần 100 gram. Ngoài ra, công an còn thu giữ một số tang vật liên quan khác như cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 1 xe ô tô con do đối tượng Hoàn điều khiển vận chuyển ma túy.

Gần 100 gram ma túy do đối tượng Phan Ngọc Hoàn vận chuyển bằng ô tô trên Quốc lộ 20 bị công an mật phục bắt giữ

Tại cơ quan, Phan Ngọc Hoàn khai nhận, số ma túy nói trên được mua từ TP Hồ Chí Minh vẫn chuyển về Bảo Lộc để chia nhỏ bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 16/12, Công an phường B’Lao đã đột kích vào căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường B’Lao) kiểm tra, phát hiện và bắt giữ quả tang Phạm Chánh Đạt (24 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm tra trên người của đối tượng Đạt, công an thu giữ 5 gói nilon, trong đó, 4 gói chứa tinh thể rắn màu trắng nghi ma túy đá và 1 gói nilon chứa 3 mảnh viên nén nghi là thuốc lắc. Ngay sau đó, Công an phường B’Lao đã lập biên bản niêm phong thu giữ toàn bộ tang vật; đồng thời, ra lệnh bắt giữ và hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng Phạm Chánh Đạt cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, Phan Ngọc Hoàn và Phạm Chánh Đạt đã bị Công an TP Bảo Lộc ra lệnh tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG