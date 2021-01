Bắt đối tượng xâm hại tình dục trẻ em có lệnh truy nã

(LĐ online) - Tin từ Công an huyện Đam Rông cho biết, đơn vị đang làm thủ tục hồ sơ chuyển đối tượng xâm hại tình dục trẻ em có lệnh truy nã cho đơn vị chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Trọng Hoàng

Từ thông tin trao đổi của Công an huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, có 1 đối tượng truy nã đang bỏ trốn từ tỉnh Đắk Nông về TP Đà Lạt. Khoảng 15 giờ ngày 8/1/2021, tại Km 94, Quốc lộ 27 (thuộc địa phận Thôn 5, xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông), lực lượng cảnh sát giao thông (Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra Công an huyện Đam Rông đã tổ chức kiểm tra xe khách, bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Hoàng (52 tuổi, quê quán: Hải Phòng; trú tại: Thôn 8, Đăk Wil, Cư Jut, Đắk Nông).

Hoàng là đối tượng bị Công an huyện Cư Jut ra thông báo truy tìm vì có hành vi xâm hại tình dục trẻ em, sau đó bỏ trốn. Ngay sau khi bị bắt, đối tượng đã được đưa về Công an huyện Đam Rông đấu tranh, lấy lời khai.

Theo khai nhận ban đầu, Hoàng đã nhiều lần xâm hại tình dục cháu gái 8 tuổi ở gần nhà. Lần gần đây nhất vào ngày 3/1/2021, khi bị gia đình cháu nhỏ phát hiện, đối tượng bỏ trốn về Hải Phòng nhưng sau đó quay về Đắk Nông. Khi đang tiếp tục bỏ trốn bằng xe khách đi Đà Lạt thì bị chặn bắt.

Hiện, Công an huyện Đam Rông đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đối tượng, phục vụ điều tra làm rõ vụ việc.

NGUYỄN NGHĨA – LÊ TIẾN