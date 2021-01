Bắt khẩn cấp 2 đối tượng vào cửa hàng cướp giật điện thoại

(LĐ online) - Sáng 2/1/2021, Công an phường B’Lao (TP Bảo Lộc) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh) tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Quân (21 tuổi) và Nguyễn Nhật Anh (15 tuổi) cùng ngụ tại thị trấn Đạ Tẻh để điều tra về tội “Cướp giật tài sản”.

Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Nhật Anh (thứ tự từ trái qua) bị bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp điện thoại di động

Theo cơ quan công an, vào chiều 31/12, Công an phường B’Lao tiếp nhận tin báo từ anh Đinh Văn Nghĩa, chủ một cửa hành bán điện thoại di động trên đường Trần Phú trên (phường B’Lao, TP Bảo Lộc) về việc bị 2 đối tượng lạ mặt vào giả vờ mua rồi cướp giật 2 điện thoại di động Iphone 7 Plus và Iphone 8 Plus lên xe máy tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an phường B’Lao lập tức có mặt ghi nhận hiện trường phục vụ công tác điều tra truy bắt các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng sự hỗ trợ đắc lực từ hệ thống camera an ninh, các hình ảnh về 2 đối tượng nhanh chóng được lực lượng Công an phường B’Lao thu thập.

Qua hình ảnh camera an ninh cho thấy, sau khi cướp giật điện thoại, 2 đối tượng lên xe máy tẩu thoát trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Bảo Lộc đi Đà Lạt. Sau đó, các đối tượng rẽ vào Tỉnh lộ 725 chạy vào xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) rồi băng qua đèo Con Ó về Đạ Tẻh. Từ những thông tin có được, Công an phường B’Lao xác định, 2 đối tượng cướp giật điện thoại tại cửa hàng điện thoại di động của anh Nghĩa chính là Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Nhật Anh.

Ngay trong đêm 31/12, Công an phường B’Lao đã cử trinh sát xuống Đạ Tẻh phối hợp cùng Công an thị trấn Đạ Tẻh mật phục bắt giữ các đối tượng. Khi 2 đối tượng đang có mặt tại nhà riêng thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ khẩn cấp; đồng thời, thu giữ 2 điện thoại di động là tang vật của vụ cướp.

Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Nhật Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật điện thoại của mình.

Hiện, Công an phường B’Lao đã hoàn tất các thủ tục bàn giao 2 đối tượng cho Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

H.ĐƯỜNG