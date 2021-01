Bắt quả tang đôi nam, nữ tàng trữ trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Đêm 1/1/2021, Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc) vừa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục bàn giao đôi nam, nữ tuổi teen, gồm: Hà Phi Hùng (18 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) và Nhâm Thị Lan Anh (22 tuổi, ngụ tại Thôn 2, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo thẩm quyền.

Hà Phi Hùng và Nhâm Thị Lan Anh (2 người ở giữa) bị bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy

Trước đó, sau nhiều ngày mật phục, theo dõi, vào khoảng 16 giờ ngày 1/1/2021, phát hiện Hùng và Lan Anh rời phòng trọ trên đường Lê Văn Tám (Phường 2) với nhiều biểu hiện nghi vấn, các trinh sát Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc) đã chia làm 2 tổ công tác âm thầm báo theo.

Hơn 30 phút sau, khi Lan Anh đi xe máy đến dừng trước cổng một ngôi nhà trên đường Phan Đình Phùng thì bị công an ập tới bắt giữ cùng gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá mà đối tượng đang cầm trên tay.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác âm thầm bám theo Hà Phi Hùng. Khi đối tượng này đang đi bộ trên đường Lê Văn Tám (Phường 2) thì bất ngờ các trinh sát ập tới khống chế. Kiểm tra trên người của Hùng, cơ quan công an phát hiện trong túi quần của đối tượng có 1 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá.

Sau khi bắt quả tang 2 đối tượng tràng trữ trái chất ma túy, Công an Phường 2 đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng Hùng và Lan Anh thuê ở tại một nhà trọ trên đường Lê Văn Tám. Ngay trong đêm 1/1, Công an Phường 2 đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao 2 đối tượng cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

H.ĐƯỜNG