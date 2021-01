CSGT Bảo Lộc ra quân kiểm tra nồng độ cồn

(LĐ online) - Tối 19/1/2021, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng Công an Phường 2 tổ chức ra quân kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông trên đường Nguyễn Công Trứ.

Lực lượng CSGT Công an TP Bảo Lộc ra quân kiểm tra nồng độ cồn đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ghi nhận cho thấy, từ sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực với những chế tài nghiêm khắc; đặc biệt là các quy định xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ đã góp phần quan trọng giúp ý thức của người tham gia giao thông có sự chuyển biến, thay đổi rõ nét. Tuy vậy, vẫn còn đó những trường hợp cố tình vi phạm và tìm cách đối phó, không chịu hợp tác với lực lượng CSGT đang thi hành nhiệm vụ và gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân.

Có mặt tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Công Trứ (Phường 2) do Đội CSGT Công an TP Bảo Lộc lập vào tối 19/1, trong gần 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã kiểm tra nồng độ cồn đối với khoảng 100 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông.

Hầu hết người tham gia giao thông chấp hành tốt các hiệu lệnh và yêu cầu của cơ quan chức năng theo đúng quy định. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện có 5 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn; trong đó, có 3 người điều khiển xe máy và 2 người điều khiển xe ô tô.

Đối với những trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn từ 0,25 – 0,4 miligam/lít khí thở, đều chấp hành, hợp tác tốt với cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm. Trái lại, 2 trường hợp điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn từ 0,4 – 0,687 miligam/lít khí thở lại tìm cách né tránh, không chịu hợp tác gây khó khăn cho việc xử lý của cơ quan chức năng.

Vi phạm nồng độ cồn 0,687 miligam/lít khí thở, nhưng tài xế điều khiến xe ô tô BS: 49A – 355.xx tìm mọi cách bất hợp tác với cơ quan công an

Đặc biệt, đối với trường hợp của tài xế điều khiển xe ô tô con mang BS 49A-355.xx, vi phạm nồng độ cồn mức 0,687 miligam/lít khí thở, nhưng dây dưa, không chịu hợp tác ký biên bản vi phạm. Tài xế này đã tìm đủ mọi cách và gọi điện cầu cứu người quen. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, khi cơ quan công an chuẩn bị tiến hành làm các thủ tục niêm phong phương tiện thì người này mới chịu ký biên bản vi phạm.

Thượng tá Đoàn Văn Sử - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Bảo Lộc, cho biết: Để đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đơn vị sẽ phối hợp với công an các xã, phường tiến hành kiểm tra nông độ cồn thường xuyên tại các tuyến đường trung tâm. Cùng với đó, đơn vị còn tiến hành phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 20 theo kế hoạch. “Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm tất cả những người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn. Để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ người dân vui xuân, đoán Tết Nguyên đán trong an toàn, hạnh phúc và sum vầy, chúng tôi sẽ xử lý triệt để những người vi phạm cho dù họ là ai, có mối quen biết như thế nào” – Thượng tá Đoàn Văn Sử cho biết thêm.

Lực lượng CSGT lập biên bản người vi phạm nông độ cồn

HẢI ĐƯỜNG