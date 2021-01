Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ trộm 400 triệu đồng trong quán tạp hóa

(LĐ online) - Liền vào quán tạp hóa của chị Nhung mua hàng, lợi dụng lúc đông người và chủ tiệm sở hở, đối tượng đã trộm cọc tiền 400 triệu đồng mang về nhà rồi đem trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an TP Bảo Lộc làm việc với Dương Thị Liền

Sáng 15/1/2021, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc cho biết, cơ quan điều tra Công an thành phố vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Thị Liền (51 tuổi, ngụ xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 12/1, Công an TP Bảo Lộc nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (ngụ tại số 252 Đoàn Thị Điểm, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) về việc bị mất số tiền 400 triệu đồng cất trong quán tạp hóa. Theo trình báo của chị Nhung thì số tiền 400 triệu đồng bị mất có 8 cọc tiền, mệnh giá 500 ngàn đồng (50 triệu đồng/cọc tiền) được chị Nhung bỏ trong túi lilon cất trong quán tạp hóa. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc, các trinh sát Hình sự đã tiến hành trích xuất camera an ninh tại quán tạp hóa và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, hình ảnh camera cho thấy, tại quán tạp hóa chị Nhung luôn có nhiều người ra vào mua hàng hóa gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt đối tượng trộm cắp. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Hình sự đã tiến hành sàng lọc, mời gọi nhiều người nghi vấn lên lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Qua làm việc, nổi lên đối tượng với nhiều nghi vấn là Dương Thị Liền. Qua khai thác của các trinh sát, Liền làm nghề buôn bán nhỏ và thường xuyên qua quán tạp hóa của chị Nhung để mua túi nilon. Sau nhiều lần quanh co chối tội, nhưng với nghiệp vụ sắc bén của các trinh sát đã buộc Dương Thị Liền phải cúi đầu thừa nhận mình chính là người lấy trộm 400 triệu đồng tại quán tạp hóa của chị Nhung. Liền khai nhận vào khoảng 8 giờ ngày 4/1/2021, đối tượng tới quán tạp hóa của chị Nhung mua hàng. Lợi dụng mối quen biết với chủ quán, Liền đã vào bên trong chọn thứ hàng hóa cần mua thì phát hiện bịch nilon nghi bên trong có nhiều tiền, nên đối tượng đã lấy bỏ vào túi áo khoác. Sau đó, đối tượng thanh toán tiền mua hàng hóa, rồi về nhà mở túi nilon ra xem thì thấy 8 cọc tiền (loại tiền mệnh giá 500 ngàn đồng), với tổng số tiền 400 triệu đồng. Liền dùng số tiền này trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Từ lời khai của Liền, cơ quan công an đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp thu hồi số tiền Liền trộm căp. Đến chiều 14/1, toàn bộ 400 triệu đồng Liền trộm của chị Nhung đã được thu hồi.

Sáng 15/1, Công an TP Bảo Lộc đã tông đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Thị Liền để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định của pháp luật.

KHÁNH PHÚC