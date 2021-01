Phạt trên 100 triệu đồng 3 tài xế uống rượu bia, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 100 triệu đồng đối với 3 trường hợp tài xế uống rượu bia khi lái xe, không chấp hành kiểm tra đo nồng độ cồn theo quy định tại Nghị định 100.

Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt kiểm tra nồng độ cồn tài xế lưu thông trên đường Trần Phú



Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ với ông Đỗ Mạnh Tường (47 tuổi, ngụ Phường 8, TP Vũng Tàu) 40 triệu đồng do điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; không có giấy phép lái xe.



UBND tỉnh xử phạt hành chính ông Chu Xuân Chính (32 tuổi, ngụ xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) 35 triệu đồng do không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Đồng thời, ông Chính còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian 23 tháng.



Tương tự, UBND tỉnh xử phạt hành chính ông Lương Công Đủ (40 tuổi, ngụ đường Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt) 40,6 triệu đồng với lỗi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; không có giấy phép lái xe; không mang theo giấy đăng ký xe; không mang theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.



Trước đó, từ ngày 30/12/2020 tới ngày 3/1/2021, Công an huyện Đức Trọng và TP Đà Lạt đã ra quân kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện 3 tài xế nêu có nồng độ cồn khi lái xe vượt mức quy định, 1 tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Được biết, thời gian gần đây, số tài xế vi phạm nồng độ cồn khi lái xe có chiều hướng tăng trở lại trên địa bàn một số huyện, thành phố.



C.THÀNH