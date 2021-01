Thuê ô tô đi ăn trộm

(LĐ online) - Khoảng 11 giờ ngày 15/1/2021, Công an xã Đạ Rsal tiếp nhận tin báo của ông Lê Quang Vinh (49 tuổi, ngụ tại Tân Tiến, Đạ Rsal, Đam Rông) bị kẻ gian cạy khoá cửa đột nhập trộm cắp tài sản.

Công an xã Đạ Rsal đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, báo cáo vụ việc đến Lãnh đạo Công an huyện Đam Rông. Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Công an huyện Đam Rông, lực lượng Cảnh sát điều tra, cảnh sát giao thông của Công an huyện khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp Công an xã Đạ Rsal truy vết các đối tượng.

3 đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong vườn cà phê

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được 3 đối tượng là Phan Minh Hải (29 tuổi), Thái An (27 tuổi), Lê Trần Tuyết Giao (25 tuổi), trú tại Quận 12 và huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, là những đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp trên.

Qua trao đổi thông tin với Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh xác định cách đây 3 ngày, các đối tượng trên thuê xe ô tô trên địa bàn huyện Củ Chi và đến tỉnh Lâm Đồng.

Vào trưa 15/1, sau khi thực hiện vụ trộm cắp, các đối tượng di chuyển sang huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Để trốn Công an tuần tra truy đuổi, khi đi cách hiện trường khoảng 20 km, các đối tượng ghé vào một đường mòn để chờ đến đêm sẽ về thành phố Buôn Mê Thuột. Sau khi theo dõi, Công an huyện Đam Rông đã phối hợp Công an huyện Lắk bắt quả tang khi 3 đối tượng đang ung dung ngồi trên xe ô tô trong rẫy cà phê để nghe nhạc.

Tang vật của vụ án

Lực lượng công an đã thu giữ trên người các đối tượng 6 triệu tiền tang vật vụ trộm, ngoài ra còn có tượng gỗ, biến thế là những đồ các đối tượng trộm và các tang vật để phá khoá. Các đối tượng ngay sau đó đã được đưa về Công an huyện Đam Rông để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Vụ việc thể hiện tinh thần quyết tâm của lực lượng Công an huyện Đam Rông trong việc ra quân trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, thể hiện tinh thần phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa công an các đơn vị, địa phương, không để cho các đối tượng lợi dụng các địa bàn giáp ranh để gây án.

NGUYỄN NGHĨA – LÊ TIẾN