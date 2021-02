Bắt quả tang nam thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Chiều 23/2, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Khánh Ly (32 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Khánh Ly bị công an bắt giữ quả tang cùng gói ma túy đã gần 20gram

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22/2, khi xe taxi chở theo nam thanh niên đang lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Phường 2, TP Bảo Lộc) thì bị các trình sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc và Công an Phường 2 phối hợp kiểm tra. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện nam thanh niên đi trên xe taxi cất giấu gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá trong túi áo khóac. Qua cân đo đếm của cơ quan chức năng, gói nilon chứa tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng gần 20gram. Nam thanh niên khai nhận họ và tên là Nguyễn Khánh Ly, còn tinh thể màu trắng là ma túy được đối tượng mua lại để sử dụng và bán kiếm lời. Bản thân Nguyễn Khánh Ly nghiện ma túy nặng và đã 3 lần vào trại cai nghiện bắt buộc.

Ngay tại hiện trường, cơ quan công an đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Khánh Ly; đồng thời, lập biên bản niêm phong thu giữ số ma túy nói trên để phục vụ công tác điều tra, xủ lý theo quy định pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG