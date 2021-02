Đà Lạt: Tạm giữ 23 xe độ chế, gây mất trật tự ngày tết

(LĐ online) - Chiều 15/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an TP Đà Lạt cho biết đã tạm giữ 23 xe máy thay đổi kết cấu, ống pô, lưu thông trên đường phố gây mất trật tự ngày tết.

Nhiều xe máy bị tạm giữ do thay đổi kết cấu, ống pô khi tham gia giao thông gây huyên náo, làm ảnh hưởng tới trật tự giao thông dịp tết

Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an TP Đà Lạt thông tin, trong hai ngày (mùng 3 và mùng 4 tết), đơn vị đã lập biên bản 23 trường hợp xe máy thay đổi kết cấu, chủ yếu là thay ống pô. Hầu hết các trường hợp trên đều là thanh thiếu niên tới từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận Lâm Đồng đi xe máy độ, chế thành nhóm, thường nẹt pô, rồ ga, bóp còi ầm ĩ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông khi lên Đà Lạt chơi tết.

Theo Nghị định 46/2016 của Chính phủ, việc chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe sẽ phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Với hành vi độ pô gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến người xung quanh thì phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Người vi phạm có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, theo một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an TP Đà Lạt, mức xử phạt trên chưa đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm. Số trường hợp vi phạm với hành vi trên chưa giảm. Đặc biệt, trong các ngày tết, các chủ xe máy chủ yếu là các thanh thiếu niên thường thay đổi kết cấu xe, nẹt pô, gây huyên náo đường phố; trong đó, có nhiều trường hợp bị xử phạt tới lần thứ 2 nhưng vẫn tiếp tục tái vi phạm.

C.THÀNH