Giấu nhiều gói ma túy trong người khi làm việc với công an

(LĐ online) - Nghi có liên quan tới một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên đia bàn Phường 4 (TP Đà Lạt), Công an Đà Lạt mời Trần Quốc Long lên làm việc thì phát hiện đối tượng này cất giấu nhiều gói heroin trong túi quần.

Trần Quốc Long tại trụ sở công an

Chiều 20/2, Công an TP Đà Lạt cho biết, qua công tác trinh sát và rà xoát đối tượng, vào chiều 19/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội kết hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Lạt đã mời Trần Quốc Long (41 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Đà Lạt) về trụ sở Công an Phường 4 để làm rõ về một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn Phường 4 vào ngày 16/2.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện Long đang cất giấu trong người 11 đoạn ống nhựa chứa chất dạng bột và một gói giấy bạc đựng chất dạng cục bột nghi là chất ma tuý. Sau khi lấy lời khai ban đầu, cơ quan chức năng tiến hành làm các thủ tục, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang để điều tra theo quy định.

Tang vật heroin Long cất giấu trong người bị tịch thu

Tới chiều 20/2, qua giám định, cơ quan chức năng khẳng định các gói dạng bột nêu trên là chất ma tuý heroin.

Theo thông tin ban đầu, Trần Quốc Long là người sử dụng heroin từ năm 2013, từng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và mới ra tù tháng 2/2020.

