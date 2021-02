Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm 2 vụ tàng trữ, vận chuyển gỗ trái phép

(LĐ online) - Ngày 3/2, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản chỉ các đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghiêm 2 vụ tàng trữ, vận chuyển gỗ trái pháp luật xảy ra tại thôn Ma Am (xã Đà Loan, Đức Trọng).

Toàn bộ số gỗ vi phạm được cơ quan chức năng đưa về Hạt Kiểm lâm Đức Trọng để quản lý

Theo đó, UBND tỉnh yêu cần Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn và lực lượng nghiệp vụ tập trung đấu tranh, làm rõ để kịp thời xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm trong vụ tàng trữ, vận chuyển gỗ trái pháp luật xảy ra ngày 26/1/2021 tại thôn Ma Am, xã Đà Loan; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan để xử lý, đề xuất xử lý theo quy định.

UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Công an tỉnh trong việc điều tra, xác minh làm rõ đối với vụ vi phạm nói trên. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền các xã vùng loan tăng cương tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tố giác các hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng với cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm Đức Trọng phối hợp cơ quan điều tra tập trung điều tra, làm rõ đối với vụ vi phạm nêu trên để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định; tập trung rà soát địa bàn để kịp thời nắm thông tin, phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết không để xảy ra các vụ vi phạm tương tự; phối hợp UBND huyện Đức Trọng trong việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Các đơn vị phải kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý đối với vụ vi phạm, cũng như làm rõ trách nhiệm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có sai phạm, thiếu trách nhiệm khi để xảy ra vụ vi phạm ở thôn Ma Am.

Trước đó, ngày 26/1/2021, Phòng PC46 Công an tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đức Trọng, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Công an huyện Đức Trọng tiến hành mật phục, phát hiện và lập hồ sơ 2 vụ vi phạm về hành vi “Tàng trữ lâm sản trái pháp luật” xảy ra tại thôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng.

Cụ thể, tại khu vực chăn nuôi heo của một gia đình ở thôn Ma Am, xã Đà Loan phát hiện có 339 hộp, phách gỗ xẻ các lọa như cà chí, căm xe, dầu, bằng lăng, gụ lau và gỗ tạp, với tổng khối lượng 39,570 m3. Toàn bộ số lâm sản đều nằm ở trên mặt đất và trên 4 phương tiện gồm 2 xe tải có mui, 2 xe cải tiến độ chế. Tại hiện trường có một nhóm 7 người. Cách vị trí này khoảng 1 km, tại bãi đất trống, lực lượng chức năng phát hiện một số gỗ gồm cà chí, dầu, bằng lăng, căm xe và gỗ tạp với tổng khối lượng 5,357 m3.

HOÀNG YÊN