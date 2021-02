Khởi tố, bắt giam 5 đối tượng trộm lan đột biến

(LĐ online) - Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, với tang vật vụ án là lan đột biến, loại cây có giá trị kinh tế cao…

Tang vật do công an thu giữ

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9 đến 12/2020, Nguyễn Hữu Hoàng (34 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cùng Ngôn Văn Hoàng (34 tuổi, ngụ xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm lan đột biến tại các địa phương, gồm: TP Bảo Lộc, huyện Di Linh, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) và huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận).

Sau khi trộm được các giò lan đột biến, Hữu Hoàng, Văn Hoàng mang tài sản trộm được về TP Bảo Lộc bán cho các đối tượng Hoàng Ngọc Vấn (36 tuổi), Lục Bùi Duy Long (26 tuổi), Mạc Phi Long (33 tuổi, ngụ phường B’Lao, TP Bảo Lộc), kiếm được được hàng chục triệu đồng.

Riêng các đối tượng, Ngọc Vấn, Duy Long, Phi Long dù biết số lan đột biến trên là tài sản trộm cắp nhưng vẫn mua để bán lại kiếm lời phi pháp.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

THỤY TRANG