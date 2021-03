Án chung thân cho đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin

(LĐ online) - Vận chuyển 4 bánh heroin từ Nghệ An vào Lâm Đồng tiêu thụ, cả đối tượng vận chuyển và mua bán bị các trinh sát phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ. Chiều 22/3, 2 bị cáo đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt những bản án thích đáng.

2 bị cáo Phạm Thị Ánh (bên trái) và Nguyễn Thị Phương nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội, Phạm Thị Ánh (39 tuổi, trú tại Tổ 32, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) quen Đặng Thị Vân (trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Đầu tháng 4/2020, Vân đến nhà Ánh chơi và hứa sẽ đưa heroin cho Ánh bán với giá 270 triệu đồng 1 bánh. Vân còn hứa, nếu bán được sẽ có lời 80 triệu đồng, không bán được Vân sẽ thu lại.

Sau khi thỏa thuận với Ánh, ngày 26/4/2020, Vân gọi điện thuê Nguyễn Thị Phương (47 tuổi, quê Nghệ An, trú tại ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mang 4 bánh heroin từ Nghệ An vào Lâm Đồng giao cho Ánh 2 bánh, giao cho người cháu của Vân ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà 2 bánh với tiền công là 10 triệu đồng.

Khoảng 9 giờ ngày 30/4/2020, Phương nhận 4 bánh heroin tại huyện Yên Thành, đón xe khách vào TP Hồ Chí Minh. Đến ngã tư Vũng Tàu, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Phương gọi điện nhờ Nguyễn Văn Hương là bạn trai của Phương đến đón và rủ Hương đi TP Đà Lạt chơi. Tối 1/5/2020, khi đến huyện Đức Trọng, Phương liên lạc với Ánh và thống nhất giao hàng tại cổng chào thôn Chi Rông, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Nhận túi hàng bên trong có 2 bánh heroin, Ánh treo vào móc xe máy, điều khiển xe máy về nhà thì bị các trinh sát Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang cùng tang vật.

Sau khi giao ma túy cho Ánh, Hương chở Phương vào thị trấn Nam Ban. Do không liên lạc được với người nhận hàng, Phương rủ Hương vào nhà nghỉ và chờ người nhận hàng đến. Khoảng 23 giờ 10 phút cùng ngày, khi cả 2 đang đứng trước nhà nghỉ thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng 2 bánh heroin. Cùng lúc đó, người đến nhận hàng là Hoàng Tuấn Minh (31 tuổi) trú tại Tổ Chợ Thăng Long, thị trấn Nam Ban xuất hiện và đã bị cơ quan công an tạm giữ để làm rõ.

Cơ quan Công an đã tiến hành giám định cho kết quả, 4 bánh heroin thu của Ánh và Phương có trọng lượng trên 1,4 kg.

Tại phiên tòa, Phương và Ánh thành khẩn khai báo, xin Hội đồng Xét xử giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phương tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo Ánh, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bị phạt 19 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Được biết, bị cáo Ánh có nhân thân không tốt, có 3 đời chồng, 4 đứa con, năm 2012 bị TAND huyện Đức Trọng xử phạt 18 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan Công an cũng làm rõ, Hương trực tiếp chở Phương đi giao hàng nhưng Hương không biết Phương đang đi giao ma túy nên cơ quan công an không xem xét xử lý hình sự. Các đối tượng liên quan khác trong vụ án là Vân và Minh đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

ĐỨC HUY