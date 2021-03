Bắt khẩn cấp 2 đối tượng đột nhập trụ sở UBND TP Bảo Lộc trộm cắp tài sản

(LĐ online) - Lợi dụng đêm tối, Lực và Lập đã leo qua hàng rào lẻn vào trụ sở UBND TP Bảo Lộc rồi dùng kềm bẻ khóa, cạy cửa đột nhập vào phòng làm việc của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Bảo Lộc trộm máy tính và máy in màu trị giá hàng chục triệu đồng. Cả hai bị bắt sau 17 giờ gây án.

2 đối tượng Lập và Lực bị công an bắt khẩn cấp

Tối 9/3, Công an Phường 1 (TP Bảo Lộc) cho biết, đơn vị vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Lực (39 tuổi, ngụ tại tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) và Vương Văn Lập (61 tuổi, ngụ tại xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an Phường 1 (TP Bảo Lộc) nhận được tin báo từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Bảo Lộc (đóng tại trụ sở UBND TP Bảo Lộc, số 2 Hồng Bàng, Phường 1) về việc phòng làm việc của đơn vị bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Ngay sau đó, Công an Phường 1 đã nhanh chóng có mặt ghi nhận, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, truy bắt kẻ trộm.

Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, kẻ gian đã phá cửa phòng làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Bảo Lộc lấy trộm 2 bộ máy tính để bàn và 1 máy in màu. Theo nhận định của cơ quan điều tra, vụ trộm xảy ra vào khoảng thời gian từ đêm 8/3 đến rạng sáng ngày 9/3.

Từ những kết quả khám nghiệm hiện trường, Công an Phường 1 (TP Bảo Lộc) đã nhanh chóng huy động lực lượng truy tìm hành tung của các đối tượng gây ra vụ trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được 2 đối tượng thực hiện vụ trộm là Vũ Văn Lực và Vương Văn Lập. Đến khoảng 18 giờ 15 ngày 9/3 (sau 17 giờ gây án), khi Lực và Lập đang ở tại phòng trọ trên đường Bế Văn Đàn (phường B’Lao, TP Bảo Lộc) thì bị các trinh sát Công an Phường 1 ập vào khống chế bắt khẩn cấp.

Sau khi bắt giữ 2 đối tượng, cơ quan công an cũng đã thu hồi tài sản (2 bộ máy tính để bàn và 1 máy in màu) do Lực và Lập trộm cắp đang cất giấu tại phòng trọ.

Tại cơ quan công an, Lực và Lập đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trộm cắp của mình. Hiện, Công an Phường 1 đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao 2 đối tượng cho Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện tại, UBND TP Bảo Lộc đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai Dự án xây dựng Trung tâm hành chính tại số 2 Hồng Bàng (Phường 1). Vì vậy, từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các phòng, ban chuyên môn của UBND TP Bảo Lộc đã chuyển tạm qua trụ sở mới tại số 1 Kim Đồng (Phường 1 - trụ sở cũ của Công an TP Bảo Lộc). Riêng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Bảo Lộc vẫn giữ nguyên nơi làm việc tại số 2 Hồng Bàng thì xảy ra vụ mất trộm.

KHÁNH PHÚC