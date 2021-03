Trộm cắp tài sản rồi đòi tiền chuộc

(LĐ online) - Khoảng 14h ngày 31/3, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên đường Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Đà Lạt, tổ công tác Đội CSTT Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của người dân về một trường hợp trộm cắp tài sản. Nhanh chóng vào cuộc xác minh, các chiến sỹ công an tỉnh đã phối hợp và bắt giữ Lê Minh Huy, SN 2003, thường trú tại Phú Vang - Thừa Thiên Huế khi đối tượng này đang còn giữ tài sản của nạn nhân trên người.

Đối tượng Lê Minh Huy

Làm việc tại cơ quan Công an, Huy khai nhận trước đó đã mượn chìa khóa xe của gia đình anh Nguyễn Thế Long, tạm trú tại đường Nhà Chung, Phường 3, Đà Lạt. Phát hiện trong chùm chìa khóa có cả khóa nhà, Huy bèn đi làm một chìa khóa mới. Sau đó, lợi dụng lúc vắng người, Huy mở chìa khóa lẻn vào nhà lấy đi một chiếc Ipad.

Không phá được mật khẩu Ipad, Huy nhắn ngược lại với nạn nhân về việc mình nhặt được tài sản và xin tiền chuộc lại là 2 triệu đồng. Trong lúc chuẩn bị chờ lấy tiền của nạn nhân thì đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện Lê Minh Huy đã được bàn giao cho Công an Phường 3, TP. Đà Lạt tiếp tục điều tra, xử lý.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN