Giả dạng học sinh, đột nhập 2 trường học tại Đà Lạt trộm 20 điện thoại

(LĐ online) - Mới ra tù 1 năm về tội “Trộm cắp tài sản”, Châu Hồng Phúc (29 tuổi, hộ khẩu tạm trú xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) đã giả dạng học sinh trà trộn vào 2 trường THPT trên địa bàn TP Đà Lạt trộm trót lọt 20 điện thoại và tiền mặt của cả chục học sinh.

Đối tượng khai nhận trộm 7 điện thoại, 2 triệu đồng của học sinh Trường THPT Trần Phú

Khoảng 21 giờ ngày 6/4, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt dẫn giải Châu Hồng Phúc, nghi phạm vụ trộm hàng loạt điện thoại, tài sản học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Phường 2) và Trường THPT Trần Phú (Phường 10), TP Đà Lạt đi thực nghiệm hiện trường vụ “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Đà Lạt, khoảng 7 giờ ngày 29/3, để thực hiện ý đồ trộm cắp tài sản, Phúc mặc đồng phục học sinh để bảo vệ nhà trường không để ý và leo hàng rào vào khuôn viên Trường THPT Bùi Thị Xuân. Ngay sau đó, nhân lúc nhà trường tổ chức hoạt động chào cờ đầu tuần cho học sinh, Phúc đột nhập vào hai phòng học khối lớp 10 lục lọi cặp sách, lấy chót lọt 13 điện thoại di động và khoảng 10 triệu đồng tiền mặt.

Với thủ đoạn tương tự, lợi dụng vào tiết chào cờ thứ 2 đầu tuần, sáng 5/4, Châu Hoàng Phúc đã đột nhập vào Trường THPT Trần Phú lục lọi cặp sách của học sinh, trộm được 7 điện thoại và khoảng 2 triệu đồng tiền mặt và thoát ra từ hàng rào bên hông của nhà trường.

Ngay sau khi nhận tin trình báo mất trộm từ Trường THPT Bùi Thị Xuân, Công an TP Đà Lạt nhanh chóng xác lập chuyên án điều tra, làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghiệm vụ, tới sáng 6/4, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình Công an TP Hồ Chí Minh bắt được Châu Hồng Phúc khi đối tượng đang trong quá trình tiêu thụ tài sản trộm được tại một tiệm điện thoại.

Được biết, Châu Hoàng Phúc có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” tại chính Trường THPT Bùi Thị Xuân (Phường 2, TP Đà Lạt) với mức phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Hiện, Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ hình sự đối tượng trên để hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

CHÍNH THÀNH