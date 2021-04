Trộn cần sa với trà sữa bán qua mạng

(LĐ online) - Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện cả 15 chai trà sữa đều cho phản ứng dương tính với chất ma túy.

Nguyễn Thị Thái Dung cùng thùng xốp chứa 15 chai trà sữa trộn cần sa

Qua nguồn tin trinh sát, trưa 19/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an TP Đà Lạt đã bất ngờ kiểm tra chiếc xe ô tô đang dừng trước một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành (Phường 3, TP Đà Lạt). Chiếc xe này do Nguyễn Thị Thái Dung (23 tuổi, trú tại Phường 8, TP Đà Lạt) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên thùng xe có 1 thùng xốp chứa 15 chai trà sữa nghi có chất ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh, cả 15 chai trà sữa này đều cho phản ứng dương tính với chất ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thị Thái Dung khai nhận học cách pha chế và mua cần sa từ người bạn, sau đó về xay pha trộn với trà sữa bán kiếm lời. Khách hàng của Dung là những thanh niên trên địa bàn; trong đó, có cả khách du lịch. Mỗi ngày, đối tượng bán khoảng 20 chai với giá từ 150 đến 200 ngàn đồng/chai bằng cách đăng quảng cáo trên facebook và qua bạn bè giới thiệu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

LÊ TIẾN - NGUYỄN NGHĨA